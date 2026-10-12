Apple supera Samsung negli operatori europei: quota al 37%

Nel secondo trimestre del 2026 Apple ha superato Samsung e si è presa il primo posto nelle vendite di smartphone attraverso gli operatori telefonici in Europa. Il sorpasso emerge da un nuovo rapporto di Counterpoint Research, che descrive un mercato complessivamente in calo ma con un canale, quello dei carrier, capace di tenere decisamente meglio rispetto al resto. Dietro questo andamento c’è una causa precisa che riguarda il prezzo delle memorie e il modo in cui sta colpendo le diverse fasce di prodotto.

Il canale degli operatori resiste meglio del mercato aperto

I numeri raccontano una situazione tutt’altro che brillante per il settore nel suo insieme. Le vendite di telefoni passate dagli operatori europei sono scese del 4% su base annua nel secondo trimestre del 2026, mentre il mercato aperto, quello dei rivenditori indipendenti e dei negozi non legati ai gestori, ha registrato una flessione ben più pesante pari all’11%. Considerando tutti i canali insieme, il calo complessivo degli smartphone venduti nel continente si è fermato all’8%.

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In questo scenario il colosso di Cupertino ha avuto un ruolo da protagonista, perché proprio la sua crescita ha permesso al canale dei carrier di contenere le perdite. Non è stato l’unico marchio a dare una spinta. Anche Motorola e vivo hanno contribuito grazie a un posizionamento strategico costruito insieme ad alcuni dei principali gestori europei.

La spiegazione individuata dagli analisti è legata ancora una volta all’aumento del costo delle memorie, un fenomeno che ha colpito con particolare durezza la fascia bassa del mercato europeo. Le vendite attraverso gli operatori hanno sofferto meno perché tendono a concentrarsi su dispositivi di livello più alto e su marchi premium come quello della mela, con una buona parte dei telefoni acquistati tramite contratto.

Apple sale al 37% mentre Samsung scende al 34%

Entrando nel dettaglio delle quote, il quadro diventa ancora più chiaro. La fetta di Apple nelle vendite di smartphone tramite i gestori europei è passata dal 33% del secondo trimestre del 2025 al 37% dello stesso periodo del 2026. Nello stesso arco di tempo il produttore sudcoreano ha visto la propria quota scendere dal 39% al 34%, lasciando così la leadership al rivale storico. C’è però un altro dato che merita attenzione. L’incremento più consistente su base annua nelle vendite tramite operatori lo ha messo a segno il marchio cinese vivo, cresciuto del 90%. Molto più staccata, al secondo posto per crescita, si trova Motorola con un aumento del 27%.

Cosa aspettarsi nei prossimi trimestri

A commentare i risultati è stato Jan Stryjak, Associate Director di Counterpoint Research, che ha spiegato così la dinamica in corso: “Le vendite di smartphone attraverso gli operatori in Europa sono di solito orientate verso modelli di fascia più alta rispetto al mercato aperto, dato che una quota maggiore viene acquistata con un contratto. Sono anche più sbilanciate verso marchi premium come Apple, Samsung e Google. Il crollo della fascia bassa del mercato registrato finora nel 2026 a causa della crisi dei prezzi delle memorie ha quindi favorito il canale degli operatori, che ha perso relativamente meno rispetto al mercato aperto”.

Secondo l’analista il canale dei gestori dovrebbe continuare a guadagnare terreno nei prossimi trimestri, dal momento che la parte più economica del mercato continuerà a risentire della crisi delle memorie. Stryjak ha poi sottolineato che i rivenditori indipendenti hanno aumentato le attività promozionali rispetto agli operatori, una mossa che a suo giudizio potrebbe attenuare in parte i rincari e dare un ulteriore stimolo al mercato aperto.

Fonte: TecnoAndroid