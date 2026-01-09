Apple si prepara alla produzione del nuovo iPhone 17e

L’iPhone 17e inizia a prendere forma, e come spesso accade quando si parla di Apple, i segnali più interessanti arrivano prima dalle indiscrezioni che dagli annunci ufficiali. Secondo le voci più insistenti, il nuovo modello “economico” della linea dovrebbe essere una delle prime novità del 2026. Con un debutto previsto nel corso del primo trimestre. Un dettaglio che trova ulteriore conferma nelle informazioni provenienti dalla Cina, dove il leaker Smart Pikachu sostiene che la produzione di massa sia ormai imminente. Più nello specifico, l’avvio sarebbe fissato subito dopo la chiusura del CES 2026 di Las Vegas. Un tempismo che lascia intendere come Apple voglia arrivare sul mercato con largo anticipo rispetto al classico ciclo primaverile.

Apple: ecco le prime indiscrezioni sulla produzione degli iPhone 17e

Uno dei temi più dibattuti riguarda il design, e in particolare la questione notch. Da anni è diventato un elemento divisivo, ma anche fortemente identitario per alcuni modelli. Questa volta, però, sembra che Apple sia pronta a voltare pagina anche sulla linea “e”. Smart Pikachu si dice convinto dell’adozione della Dynamic Island, segnando di fatto l’addio al notch tradizionale che ha accompagnato gli iPhone più accessibili.

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Spostandosi sotto la scocca, il centro dell’iPhone 17e dovrebbe essere una versione depotenziata del chip A19. Nulla di sorprendente, considerando che Apple ha già seguito questa strada con l’iPhone 16e, equipaggiato con un A18 ridotto rispetto alla variante standard. Le indiscrezioni parlano di frequenze più basse, con prestazioni che potrebbero avvicinarsi a quelle dell’A17 Pro. Sulla carta sarebbe comunque un salto in avanti più che dignitoso, ma come sempre sarà solo il confronto con i benchmark reali a chiarire quanto margine di differenza ci sia davvero.

Riguardo la connettività non sembrano esserci rivoluzioni. Il modem 5G dovrebbe essere ancora il C1, lo stesso già visto sull’iPhone 16e, lasciando fuori soluzioni più recenti come il C2 o il C1X. Una scelta che punta chiaramente al contenimento dei costi e che conferma la filosofia della linea “e”.

Interessante anche il discorso prezzo. Apple dovrebbe mantenere il listino intorno ai 599 dollari, ma con una possibile mossa strategica che renderebbe il dispositivo più appetibile: l’aumento dello spazio di archiviazione base a 256 GB. Un cambiamento che molti utenti chiedono da tempo e che, se confermato, darebbe all’iPhone 17e un valore percepito più alto.