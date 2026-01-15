Il 2025 è stato l’anno più importante di sempre per la divisione Apple Services. A dirlo non sono solo i numeri, ma il modo in cui Apple ha consolidato la propria posizione in settori molto diversi tra loro: intrattenimento, musica, pagamenti digitali, cloud, gaming, fitness, informazione e servizi quotidiani. Un ecosistema che non ruota più solo intorno all’hardware, ma che rappresenta una delle colonne portanti del business dell’azienda.

A tracciare il bilancio è stata la stessa Apple, attraverso una comunicazione ufficiale che raccoglie risultati economici, record di utilizzo, nuovi lanci e un’espansione geografica senza precedenti. Eddy Cue, senior vice president of Services, ha definito il 2025 come un anno “storico”, sottolineando come la crescita sia stata trasversale e globale.

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App Store e Apple Pay: numeri che ridisegnano il mercato

L’App Store rimane il fulcro dell’economia dei servizi Apple. Nel corso del 2025 ha raggiunto una media di oltre 850 milioni di utenti settimanali in 175 Paesi e regioni, con livelli di traffico mai registrati prima in mercati chiave come Stati Uniti, Giappone, India e Cina. Il periodo compreso tra la vigilia di Natale e Capodanno ha segnato il picco assoluto sia in termini di download sia di spesa digitale.

Dal punto di vista economico, Apple ha ricordato che dal 2008 a oggi gli sviluppatori che vendono beni e servizi digitali hanno generato oltre 550 miliardi di dollari di ricavi. Ancora più significativo il dato sull’ecosistema complessivo dell’App Store: nel solo 2024 ha facilitato transazioni per 1.300 miliardi di dollari, con oltre il 90% del valore rimasto agli sviluppatori e senza commissioni versate ad Apple.

Sul fronte dei pagamenti, Apple Pay è oggi disponibile in 89 mercati e supportato da più di 11.000 istituti finanziari e circuiti di pagamento. Nel 2025 avrebbe contribuito a prevenire frodi per oltre un miliardo di dollari e a generare più di 100 miliardi di dollari di vendite incrementali per gli esercenti. Durante il periodo natalizio, la crescita dei pagamenti tramite Apple Pay ha superato quella media della spesa dei consumatori.

Apple TV: cinema, serie e sport spingono l’engagement

Il 2025 è stato un anno chiave anche per Apple TV, che a dicembre ha registrato il mese più visto di sempre con un aumento del 36% delle ore di visione rispetto all’anno precedente. La crescita è stata trainata soprattutto dall’Europa e dall’America Latina, oltre che da un rafforzamento del pubblico negli Stati Uniti. Apple sottolinea il successo cinematografico di F1, indicato come il film sportivo con i maggiori incassi di sempre per Apple Studios e come il titolo più visto sulla piattaforma. Sul fronte delle serie, Pluribus viene citata come la produzione seriale più rilevante mai lanciata dal servizio.

I risultati si riflettono anche nei premi: Apple TV ha totalizzato 672 vittorie e oltre 3.000 nomination nei principali riconoscimenti internazionali. The Studio ha stabilito un record come comedy d’esordio più premiata di sempre, Severance è stata la serie drama più premiata, mentre Slow Horses ha conquistato il premio per la miglior regia. Nel corso dell’anno Apple TV ha rinnovato la propria identità visiva, ampliato l’offerta sportiva e annunciato che tutte le partite della Major League Soccer sono ora incluse per gli abbonati. Dal 2026, inoltre, partirà un accordo quinquennale che porterà tutte le gare di Formula 1 in esclusiva negli Stati Uniti.

Apple Music, Shazam e l’audio come pilastro

Apple definisce il 2025 come l’anno migliore di sempre per Apple Music, sia per numero di ascolti sia per crescita degli abbonamenti. Il servizio ha celebrato il decimo anniversario con il più ampio aggiornamento dalla nascita, nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale e l’apertura di uno studio all’avanguardia. Tra le novità introdotte figurano la traduzione dei testi, il supporto alla pronuncia, AutoMix, le statistiche Replay integrate e l’evoluzione di Apple Music Sing, che trasforma l’iPhone in microfono per il karaoke su TV. Durante le festività, il brano più cantato è stato All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. Shazam ha superato il miliardo di riconoscimenti mensili, consolidando il proprio ruolo come punto di ingresso alla scoperta musicale anche al di fuori dell’ecosistema Apple.

Il bilancio del 2025 mostra chiaramente come Apple Services sia diventata una macchina globale capace di generare valore su scala enorme, andando ben oltre il semplice supporto all’hardware. Dai contenuti all’economia digitale, dai pagamenti alla salute, Apple sta costruendo un ecosistema sempre più centrale nella vita quotidiana degli utenti. Un modello che, numeri alla mano, sembra destinato a crescere ancora.