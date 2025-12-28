Apple riorganizza la catena delle memorie per iPhone

L’impennata dei prezzi delle memorie sta cambiando gli equilibri dell’industria tecnologica globale. Apple ha deciso di rivedere in profondità le proprie strategie di approvvigionamento. La scelta più rilevante riguarda la crescente dipendenza da Samsung Electronics. Secondo fonti industriali sudcoreane, il gruppo coreano fornirà fino al settanta per cento delle DRAM LPDDR. Queste memorie saranno destinate alla prossima generazione di iPhone. In passato la fornitura era divisa più equamente tra più produttori. Oggi lo scenario è profondamente diverso. La domanda di memorie avanzate per l’intelligenza artificiale ha cambiato le priorità del settore. Apple deve garantire volumi enormi e continuità produttiva.

In questo contesto Samsung appare il partner più affidabile. La scelta non nasce da una preferenza strategica isolata. È piuttosto una risposta a un mercato sempre più teso. La disponibilità di componenti per smartphone si è ridotta drasticamente. Cupertino non può permettersi rallentamenti nella produzione. La posta in gioco riguarda milioni di dispositivi. Rafforzare un unico fornitore diventa quindi una necessità operativa. L’operazione rompe un equilibrio consolidato da anni. Allo stesso tempo mostra quanto il mercato delle memorie sia entrato in una fase critica.

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Carenza mondiale di memorie e vantaggi tecnici spingono Samsung in testa rispetto ad Apple

Alla base di questa svolta ci sono le scelte di altri grandi produttori. SK Hynix e Micron hanno spostato gran parte della produzione verso le memorie HBM. Questi chip sono fondamentali per data center e acceleratori AI. La conseguenza è una drastica riduzione delle forniture per il settore mobile. Samsung ha seguito una strategia diversa. Il gruppo ha mantenuto volumi elevati di DRAM per dispositivi general purpose. Questo posizionamento oggi si rivela decisivo. Apple necessita di forniture stabili e prevedibili. Non bastano solo grandi quantità. Serve anche una qualità estremamente uniforme.

L’hardware di Cupertino è particolarmente sensibile alle variazioni elettriche. I nuovi chip A19 e A19 Pro richiedono componenti identici su larga scala. Samsung sembra garantire standard più omogenei. Questo rappresenta un vantaggio tecnico rilevante. Nel frattempo il mercato registra i primi effetti concreti della crisi. Il prezzo di un modulo LPDDR5X da dodici gigabyte è più che raddoppiato. All’inizio del 2025 costava circa trenta dollari. Oggi ha superato i settanta dollari. Apple resta parzialmente protetta grazie a contratti pluriennali. Tuttavia il segnale è chiaro per l’intero settore. La pressione sui costi continuerà. Le scelte attuali influenzeranno i prezzi futuri dei dispositivi. Samsung emerge come perno centrale di questa fase delicata.