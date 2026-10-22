Apple Music, nuovo logo creato dal suono con Fred again..

Apple Music cambia volto e lo fa in modo ufficiale. Il servizio di streaming musicale di Apple ha presentato il 21 ottobre 2026 il suo rebrand completo, con un nuovo design, un nuovo logo e una serie di ritocchi all’identità visiva. Il dettaglio più curioso riguarda proprio il marchio, che secondo l’azienda è stato letteralmente “fatto dal suono”. Non si tratta di uno slogan, ma del modo concreto in cui il simbolo è stato realizzato.

Che qualcosa bollisse in pentola si era capito da settimane. Diversi segnali facevano pensare a un restyling importante, a partire da una nuova icona dell’app e da altri aggiornamenti grafici comparsi in iOS 27.2. Adesso il quadro è finalmente chiaro e Apple ha mostrato al pubblico la nuova veste della piattaforma, spiegando anche come è nata.

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Apple Music: un logo plasmato da una composizione originale

L’annuncio è arrivato attraverso l’account ufficiale di Apple Music, che ha descritto la novità come una nuova identità per il servizio, modellata fisicamente da una composizione originale firmata da Fred again.. insieme a NEST Acoustics. In pratica il logo non è uscito da un software di grafica nel senso classico del termine, ma ha preso forma grazie alla musica stessa, attraverso un brano pensato appositamente per questo progetto.

Una scelta che ha una sua logica evidente. Per un servizio che vive di canzoni, album e playlist, legare il proprio marchio al suono è un modo diretto per raccontare cosa si offre agli utenti. Il risultato è un’identità che nasce dall’ascolto prima ancora che dallo sguardo, e questo dà al rebrand di Apple Music un carattere piuttosto particolare rispetto ai soliti cambi di immagine delle grandi aziende tecnologiche.

Per accompagnare il lancio, Apple ha pubblicato anche un video dietro le quinte che mostra il processo creativo. Non è la prima volta che succede: la stessa strategia era stata adottata quando era toccato ad Apple TV rinnovare la propria immagine. Anche in quel caso il filmato puntava a mostrare che il nuovo logo era stato realizzato in modo pratico, con oggetti e fenomeni reali, e non soltanto al computer.

Musica resa visibile, ripresa interamente in camera

Nella descrizione del video, Apple parla di una storia fatta di musica, collaborazione e artigianalità, costruita insieme a Fred again.. e NEST Acoustics. Il filmato racconta come il suono abbia dato vita al logo di Apple Music, con un dettaglio che l’azienda ci tiene a sottolineare: tutto è stato catturato interamente in camera. Nessun effetto aggiunto dopo, quindi, ma riprese dirette di ciò che accadeva davanti all’obiettivo. Il concetto viene riassunto in poche parole, ovvero musica e nient’altro, resa visibile.

Chi usa il servizio non dovrà aspettare molto per vedere il cambiamento sul proprio dispositivo. La nuova identità di Apple Music arriverà infatti con iOS 27.2, il cui rilascio è previsto per la settimana successiva all’annuncio. Con l’aggiornamento gli utenti troveranno l’icona rinnovata e il resto delle modifiche grafiche che accompagnano il nuovo corso della piattaforma.

Sul fronte dei costi non cambia nulla rispetto a quanto già noto. Apple Music resta disponibile con un abbonamento mensile di circa 11 euro, in alternativa può essere ottenuto come parte del pacchetto Apple One, che raggruppa diversi servizi dell’azienda in un’unica sottoscrizione.

Fonte: TecnoAndroid