Apple iPhone Air è in vendita al MINIMO STORICO su Amazon

Apple iPhone Air è un dispositivo di fascia alta che punta a connettere gli iPhone con le richieste degli utenti, ovvero avere tra le mani uno smartphone relativamente compatto, e soprattutto sottile, senza perdere qualità, e tecnologia utilizzata. La risposta è proprio questa, un prodotto che addirittura gode di uno spessore di soli 5,64 mm e peso di 165 grammi, perfetto per essere utilizzato e trasportato ovunque vogliate.

Il display è, nonostante tutto, da 6,5 pollici di diagonale, permette di raggiungere una risoluzione massima di 1260 x 2736 pixel, con Super Retina XDR OLED, 460 ppi e anche un refresh rate che si estende fino addirittura 120Hz (la protezione resta sempre Ceramic Shield 2). Sotto il cofano è possibile trovare un processore di ultima generazione, l’ottimo Apple A19 Pro, con Apple GPU (5-core), ma anche una configurazione che prevede 8GB di RAM e buona memoria interna (non espandibile).

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Ciò su cui viene limitato è chiaramente il comparto fotografico, dove possiamo trovare un singolo sensore da 48 megapixel, con risoluzione di 8000 x 6000 pixel, sempre con apertura F1.6 e stabilizzatore ottico integrato.

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Apple iPhone Air, il suo prezzo è ottimo

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