Apple iPhone 18 Pro: cosa dicono i rumor su Dynamic Island?

Chi segue il mondo tech sa che a volte le indiscrezioni prendono una piega strana, si deformano e alla fine diventano qualcosa di molto diverso. È probabilmente quello che è successo anche alla storia del presunto foro nel display degli iPhone 18 Pro di Apple. Un’idea affascinante, certo, ma che rischia di rivelarsi un grande malinteso. Secondo Instant Digital, uno dei leaker più seguiti quando si parla di Cupertino, tutto sarebbe nato da un errore di traduzione. In un suo post originale si parlava, infatti, di sensori a infrarossi del Face ID posizionati sotto al display, ma alcune fonti avrebbero interpretato (o forzato) il messaggio. Trasformando, in tal modo, quella frase nella notizia di una fotocamera frontale spostata in un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Da lì, il rumor ha iniziato a correre, fino a diventare quasi una certezza per molti.

Apple: ecco la “finta” indiscrezione sui nuovi iPhone 18 Pro

Va detto che l’ipotesi del punch-hole sui nuovi dispositivi non nasce dal nulla. Già l’anno scorso The Information aveva accennato a un possibile ripensamento del posizionamento della selfie cam. Inoltre, negli ultimi giorni, i render pubblicati da Jon Prosser hanno rimesso benzina sul fuoco, mostrando un design asimmetrico che rompe con l’estetica a cui Apple ha abituato tutti. Il punto, però, è capire quanto di tutto questo sia davvero fondato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews

Instant Digital non nega del tutto i cambiamenti, anzi. Il Face ID sotto al display sembra essere una direzione concreta, e anche piuttosto vicina. Quello che viene messo in discussione è il resto della narrazione: l’idea che ciò comporti la scomparsa della Dynamic Island o l’arrivo di un foro solitario sullo schermo. Più realisticamente, Apple potrebbe scegliere una strada molto più prudente, riducendo la Dynamic Island senza eliminarla del tutto.

Il vero cambiamento, secondo le indiscrezioni, sarebbe semplicemente rimandato. Tutti gli indizi puntano, infatti, all’iPhone del ventennale, quello che dovrebbe segnare un ritorno a un design più fluido e “pulito”. Fino a quando non arriveranno informazioni ufficiali da parte di Apple, sarà meglio prendere tali rumor con le pinze.