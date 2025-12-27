Apple iPhone 17 Pro: offerta Amazon con sconto INCREDIBILE

Rapporto qualità/prezzo più unico che raro per tutti gli utenti che oggi vogliono pensare di acquistare Apple iPhone 17 Pro, uno smartphone che può essere facilmente considerato come uno tra i migliori modelli in circolazione. Prodotto che racchiude al proprio interno tutto ciò che ognuno di noi abbia mai desiderato, mettendo a disposizione prestazioni e specifiche tecniche di altissimo livello, dietro pagamento di un contributo comunque importante.

Apple iPhone 17 Pro è chiaramente uno degli smartphone di maggiore successo di questo periodo, un prodotto che parte da un peso di 204 grammi, fermo avere dimensioni di 150 x 71,9 x 8,75 millimetri, rientrando perfettamente nella media dei device attualmente in commercio. Il display è da 6,3 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1206 x 2622 pixel, appoggiandosi a un refresh rate a 120Hz, con densità di 460 ppi, tecnologia Super Retina XDR OLED e protezione Ceramic Shield 2.

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Il comparto fotografico non ammette assolutamente repliche, essendo composto, nella parte posteriore, da 3 sensori sostanzialmente identici nel numero di megapixel (48), ma differenti per uso e caratteristiche, essendo comunque un principale, un ultragrandangolare e un teleobiettivo. La batteria rappresenta forse la nota più dolente di questo smartphone, essendo solo da 3988 mAh, e risultando alla lunga “inadeguata” rispetto agli standard a cui oggi siamo abituati.

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Apple iPhone 17 Pro: l’occasione maggiore sul prezzo finale su Amazon

Potete davvero pensare di acquistare un Apple iPhone 17 Pro con un risparmio “importante” sul listino iniziale, considerando che difficilmente i prodotti dell’azienda di Cupertino vengono effettivamente scontati. Si parte da 1589 euro, per scendere di circa 100 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale di 1499 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

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