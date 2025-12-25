Apple iPhone 16e: sconto di quasi 200 euro oggi su Amazon

Volete uno smartphone di casa Apple ma siete disposti a spendere relativamente poco? allora dovete subito pensare di mettere le mani su Apple iPhone 16e, un dispositivo di alta qualità che porta con sé specifiche tecniche di alto livello, ma comunque un prezzo di vendita tutt’altro che elevato e pronto a fare la differenza in un mercato veramente ricco di soluzioni su cui poter fare affidamento.

Il dispositivo integra un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1170 x 2532 pixel, passando per una densità di 460 ppi, tecnologia Super Retina XDR OLED e soprattutto 60Hz di refresh rate. Quest’ultima specifica è chiaramente il lato più negativo di tutto quanto vi abbiamo appena scritto, fermo restando essere la soluzione ideale per bilanciare prezzo e qualità generali (è sempre protetto con Ceramic Shield).

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Il processore non è altro che il penultimo SoC di fascia alta, Apple A18, esa-core con una frequenza di clock a 4,04GHz, passando per la GPU Apple (4-core) e anche 8GB di RAM. La memoria interna varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare, di base si parte da 128GB, fino ad arrivare a un massimo di 1TB (con prezzo ovviamente crescente).

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Apple iPhone 16e: la promozione è disponibile su Amazon

Spendere relativamente poco sull’acquisto di Apple iPhone 16e è davvero possibile con Amazon, si parte da un listino di 729 euro, per scendere di circa 180 euro, e arrivare in questo modo a sostenere un investimento finale di soli 549 euro. Ordinatelo subito al seguente link, ricordando che comunque potete scegliere tra due colorazioni differenti, entrambe in vendita esattamente allo stesso identico prezzo.

Da notare, al solito, che parliamo di uno smartphone con garanzia legale della durata di 24 mesi e completamente sbrandizzato.