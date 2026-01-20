Apple iPhone 15 (128GB): un prezzo così basso su Amazon non si è mai visto

Avreste mai immaginato di poter acquistare un iPhone a un prezzo inferiore ai 600 euro? Ebbene, oggi è il vostro giorno fortunato perché il colosso dell’e-commerce Amazon vi propone l’iPhone 15 (128GB) di casa Apple al costo di soli 569 euro anziché 719. Quale momento migliore, dunque, se non questo per portare a casa uno smartphone in grado di garantire una qualità eccellente in ogni circostanza?

L’iPhone 15 (128GB) si contraddistingue grazie a un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. Oltre a ciò, è fondamentale sapere che è un device a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone e il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

iPhone 15 (128GB) in offerta su Amazon

Quale momento migliore, dunque, se non questo per portare a casa uno smartphone in grado di garantire una qualità eccellente in ogni circostanza? Come anticipato, oggi è il vostro giorno fortunato perché il colosso dell’e-commerce Amazon vi propone l’iPhone 15 (128GB) di casa Apple al costo di soli 569 euro anziché 719.

Oltre al robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, a prova di schizzi, gocce e polvere, l’iPhone 15 si contraddistingue grazie alla fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione al fine di dare immagini splendide e incredibilmente dettagliate. Oltre a ciò, con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i primi piani.

Approfittate subito dell’offerta messa a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon per acquistare l’iPhone 15 di Apple al costo di soli 569 euro anziché 719 grazie allo sconto del 21%.