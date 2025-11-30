Apple iPad con A16 è al MINIMO STORICO su Amazon per il Black Friday

Uno dei tablet più amati e richiesti dal pubblico è sicuramente Apple iPad, dispositivo che oggi può esserre acquistato con un forte risparmio rispetto al valore originario di listino, mettendo a disposizione del pubblico un rapporto qualità/prezzo soddisfacente, grazie all’ottima promozione attivata direttamente su Amazon.

Il prodotto, in vendita in quattro colorazioni differenti tra cui poter scegliere (differiscono solamente per il colore della back cover), è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 11 pollici di diagonale, un Liquid Retina che riesce a raggiungere una risoluzione particolarmente elevata, e che al giorno d’oggi è pronto per dire la sua in termini di dettaglio e di nitidezza generali, anche di livello superiore rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati.

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L’altra caratteristica fondamentale nel momento in cui decidete di avvicinarvi al prodotto in oggetto, riguarda chiaramente la presenza di un quantitativo di memoria prefissato di 128GB (non espandibile con microSD), e soprattutto la possibilità di collegarsi alla rete solo tramite il WiFi, non è possibile godere della connettività 5G o similari, data l’assenza del modulo collegato.

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Apple iPad con chip A16, la promozione è da urlo su Amazon

E’ arrivato il vostro momento di pensare di acquistare un Apple iPad con chip A16, la promozione di questi giorni vi permette di risparmiare moltissimo sul listino iniziale, partendo da 389 euro, si scende di circa 60 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di 329 euro. Acquistatelo subito a questo link.

All’atto dell’acquisto è bene ricordare che la spedizione a domicilio è sempre gratuita, viene effettuata direttamente da Amazon con consegna in pochissimi giorni e possibilità comunque di avere accesso anche alla solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.