Apple iPad Air: lo sconto AMAZON di oggi è fuori di testa

Siete alla ricerca della migliore offerta sull’acquisto di Apple iPad Air? allora è arrivato il momento giusto per iniziare ad avvicinarvi a un prodotto completo e funzionale, grazie all’ottimo sconto che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti i consumatori che sceglieranno di acquistarlo in questi giorni.

Il prodotto attualmente in promozione è Apple iPad Air con processore Apple M3, quindi l’ultima generazione in commercio, caratterizzato dalla presenza di 128GB di memoria interna (non espandibile in alcun modo), il taglio più piccolo ed economico tra quelli effettivamente disponibili, e collegamento alla rete solo tramite WiFi. Da notare quindi che non esiste la possibilità di collegare eSIM o altro, ma sarà possibile andare online solo con una rete wireless attiva (compatibilità al massimo WiFi 6E).

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Al momento dell’acquisto potrete scegliere tra quattro colorazioni differenti tra loro, tutte comunque caratterizzate dalle medesime specifiche tecniche, ma pronte a variare solo per la presenza di una back cover diversa. Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di un singolo sensore da 12 megapixel (che viene replicato anche frontalmente), mentre il display è il solito ottimo Liquid Retina da 11 pollici di diagonale con cornici abbastanza marcate.

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Apple iPad Air: la promozione di oggi su Amazon

Acquistare un Apple iPad Air non è più così difficile e costoso come una volta, infatti il consumatore oggi si ritrova a poter spendere solamente 531,99 euro per il suo acquisto, approfittando della garanzia legale della durata di 24 mesi, contro i 669 euro previsti all’inizio dal listino. Se volete acquistarlo, collegatevi subito qui.

Da notare che il prodotto in questione viene commercializzato e spedito direttamente da Amazon presso il vostro domicilio, senza vincoli o limitazioni. La consegna avviene in pochissimo tempo essendo pronto con disponibilità immediata.