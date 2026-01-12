Apple iPad Air da 11″ a prezzo folle: Amazon lo sconta dell’8%

Uno sconto incredibile dell’8% sul prezzo di listino vi consente di acquistare l’Apple iPad Air da 11″ risparmiando rispetto al prezzo di listino che viene comunemente offerto dai negozi tech. Non a caso, ci troviamo davanti a un prodotto del marchio Apple che punta a soddisfare le esigenze degli utenti che da anni si affidano a questo brand.

Il motivo per cui tantissimi utenti lo scelgono non è scontato. Fa però riferimento alla qualità e alle caratteristiche di cui dispone. Non a caso, l’iPad Air è potente, versatile, ma non solo. E’ potenziato dallo straordinario chip M3 e dispone di uno spettacolare display Liquid Retina Touch ID.

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Apple iPad Air 11″ in offerta su Amazon

Oltre alla presenza di uno straordinario chip M3 e di uno spettacolare display Liquid Retina Touch ID, l’iPad Air dispone di fotocamere evolute, Wi Fi 6E ultrarapido e connettore USB C. Inoltre, grazie alle potenti funzioni di iPadOS consente di portare a termine tantissimi progetti senza alcun problema. Per ottimizzare l’esperienza d’uso non manca la compatibilità con le straordinarie Apple Pencil Pro e Magic Keyboard.

Ottime prestazioni vengono garantite invece dalla presenza dell’M3. Un chip potente progettato per Apple Intelligence che è in grado di offrire prestazioni straordinarie per affrontare lavori impegnativi, attività creative e giochi dalla grafica complessa. Non dimentichiamo che tutto ciò viene accompagnato dallo splendido display Liquid Retina che ha tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3.

Non manca tutto l’occorrente per scattare foto perfette. L’iPad Air ha una videocamera frontale 12MP Center Stage ideale per le videochiamate e per i selfie, mentre La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo è perfetta per fare scansioni di documenti, scattare foto e girare video 4K. Con lo sconto Amazon dell’8%, l’Apple iPad Air costa solo 769 euro.