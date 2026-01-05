Apple, in arrivo un MacBook da 12.9 pollici con chip A18 Pro?

A quanto pare il colosso americano Apple potrebbe ritornare nuovamente nella fascia più economica del laptop con un nuovo MacBook. Quest’ultimo, stando ai rumor emersi in rete, potrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato già nella primavera del 2026. Una delle caratteristiche che lo andrebbero a contraddistinguere sarabbe la presenza di un display con una diagonale da circa 12,9 pollici e non solo. Sembra infatti che sarà alimentato da un processore presente solitamente sugli iPhone, ovvero il chip A18 Pro. Sarebbe una scelta sicuramente insolita, dato che l’azienda ha adottato finora chip M sui MacBook.

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Apple potrebbe presentare a breve un MacBook economico con chip A18 Pro

Il colosso Apple sarebbe dunque pronto a cambiare le carte in tavola e a presentare un nuovo MacBook con un processore insolito. Tutto questo avrebbe un unico obiettivo, ovvero garantire un nuovo laptop con a bordo macOS ma con un prezzo più accessibile rispetto al modello di fascia alta, ovvero il MacBook Air. Quest’ultimo modello ha infatti prezzi ben più alti ed è solitamente destinato ad un pubblico più esigente. Il nuovo modello, invece, dovrebbe provare a conquistare un pubblico diverso, tra cui studenti, utenti casual e tutti coloro che sono alla ricerca di un notebook prestante ma senza spendere una fortuna. Stando a quanto riportato dal noto sito web TrendForce, il prezzo di questo nuovo laptop si posizionerebbe dunque al di sotto di quello dei modelli della gamma dei MacBook Air. Si parla infatti di una fascia di prezzo che si potrebbe aggirare tra i $599 e $899, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense.

Nonostante il prezzo dunque più contenuto, il nuovo MacBook di Apple dovrebbe avere comunque delle caratteristiche degne di nota. Dovrebbero infatti esserci almeno 8 GB di memoria RAM e porte USB-C standard senza Thunderbolt. Grazie alla presenza del chip A18 Pro, dovrebbero essere comunque garantite prestazioni ottimizzate per le attività di tutti i giorni, tra cui la navigazione, la riproduzione video e la produttività leggera.