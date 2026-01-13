Nel cinquantesimo anniversario di Apple prende forma un’asta che somiglia a un museo temporaneo della tecnologia personale. RR Auctions ha riunito 191 lotti capaci di raccontare l’azienda attraverso tracce materiali, intime e spesso sorprendenti. Non ci sono solo computer, ma oggetti che restituiscono il clima artigianale degli inizi. Compaiono poster originali degli anni Settanta, manuali annotati, riviste specializzate e materiali promozionali che mostrano come Apple imparò a parlare al pubblico.

Accanto a questi documenti emergono i primi Macintosh, Apple II completi, prototipi di tastiere e periferiche ancora sperimentali. Spiccano sistemi complessi come Apple Lisa, testimonianza di un’ambizione tecnica precoce. Ampio spazio è dedicato anche all’era più recente, con collezioni di iPod sigillati e rari iPhone di prima generazione. Alcuni lotti raccontano aspetti privati e quasi domestici. Una Jaguar XJS V12 intestata ad Apple Computer ricorda un’azienda ancora informale. Compaiono cravatte, appunti, biglietti da visita e oggetti recuperati dall’infanzia di Steve Jobs. Il catalogo include anche computer storici di altri protagonisti della Silicon Valley. Altair, Commodore e sistemi Atari ampliano lo sguardo oltre Cupertino. L’asta diventa così un archivio fisico della rivoluzione digitale, costruito con oggetti comuni e straordinari insieme.

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Dai simboli fondativi al mito di Apple: un’asta davvero ricca

Al centro dell’attenzione restano però i lotti che segnano l’origine concreta dell’azienda. Il più ambito è l’Apple-1 Prototype Board #0, considerato il primo layout corretto del celebre computer. Questa scheda rappresenta il passaggio decisivo tra sperimentazione e produzione. Fu utilizzata da Jobs e Wozniak per validare il progetto prima della vendita. Le differenze tecniche rispetto agli esemplari commerciali ne certificano l’unicità storica. Il valore stimato supera il mezzo milione di dollari.

Insieme al prototipo vengono offerti accessori coevi e repliche firmate da Wozniak. Di pari valore simbolico è il primo assegno mai emesso da Apple. Firmato da Jobs e Wozniak, servì a finanziare il circuito dell’Apple-1. Il documento precede di pochi giorni la nascita ufficiale della società. Questo legame temporale rafforza il racconto delle origini. L’asta, aperta fino al 30 gennaio, unisce tecnologia e memoria personale. Ogni lotto contribuisce a costruire una narrazione concreta, fatta di carta, metallo e circuiti. Apple emerge non come mito astratto, ma come risultato di scelte quotidiane e sperimentazioni continue.