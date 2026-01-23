Anthropic lancia Claude Cowork: l’agente AI che interagisce con i tuoi file

Il modo di utilizzare l’intelligenza artificiale cambia giorno dopo giorno e l’ultima novità rilasciata da Anthropic ne è la dimostrazione. L’azienda proprietaria di Claude ha infatti rilasciato Claude Cowork, un agente AI che interagisce con i file presenti sul tuo computer per svolgere compiti complessi. Si passa così dall’utilizzo di chatbot con cui intrattenere conversazioni per ottenere supporto nell’esecuzione di attività all’utilizzo di veri e propri assistenti a cui poter delegare dei compiti.

Claude Cowork: cosa fa il nuovo agente AI rilasciato da Anthropic

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews

Il nuovo strumento di intelligenza artificiale rilasciato da Anthropic sta attirando particolare attenzione per la sua efficacia nel portare a termine compiti complessi rispetto a gran parte dei prodotti finora rilasciati. L’agente riesce ad accedere ai file e alle cartelle presenti sul computer dell’utente per riorganizzarli, convertirli nei formati desiderati o produrre report. La logica di funzionamento è identica a quella presentata da Anthropic con Claude Code ma la novità risiede nel suo essere destinato allo svolgimento di compiti differenti dalla produzione di codice di programmazione. Inoltre, Clade Cowork risponde alla richiesta di effettuare ricerche online.

Anthropic si dimostra entusiasta della sua ultima novità ma non nasconde i potenziali rischi, tra questi la necessità di comunicare in maniera chiara con l’agente, il quale è in grado di eliminare definitivamente file e cartelle se richiesto dall’utente. Inoltre, non è da escludere la possibilità di incappare in tentativi di prompt injection, episodi nei quali i dati di input con cui LLM interagisce vengono manipolati con intenzioni malevole. A tal proposito, l’azienda produttrice di Claude offre un Centro assistenza ed esorta gli utenti a prendere le necessarie precauzioni per evitare di perdere definitivamente i loro file o ricevere output poco affidabili.

Attualmente Claude Cowork è disponibile per tutti gli utenti con abbonamento Claude Max ma presto potrebbero esserci delle novità, alcune delle quali preannunciate dalla stessa azienda. Dopo una valutazione delle modalità d’utilizzo del nuovo agente AI, Anthropic potrebbe infatti procedere con l’introduzione della sincronizzazione tra dispositivi e l‘integrazione a Windows.