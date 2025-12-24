Android TV dice addio a Discover

Android TV torna a far parlare di sé grazie a una modifica silenziosa ma significativa introdotta da Google. La piattaforma televisiva non è spesso al centro delle strategie del colosso di Mountain View, ma questa volta la novità incide direttamente sull’esperienza quotidiana. La storica scheda Discover è stata rimossa e sostituita da una nuova sezione chiamata “Gratis”. All’interno di questo spazio gli utenti possono trovare film, programmi televisivi e canali live disponibili senza abbonamenti. Il cambiamento è già stato individuato su dispositivi meno recenti, come un proiettore basato su Android 10. Questo dettaglio lascia intendere una diffusione ampia e progressiva anche sui modelli più nuovi. La scelta di Google sembra puntare su una maggiore immediatezza dei contenuti, riducendo le funzioni meno utilizzate.

Discover era stata introdotta nel 2021 come hub per suggerimenti personalizzati, watchlist e tendenze del momento. Con il tempo, però, la sua utilità si è progressivamente ridotta. Negli ultimi mesi alcune funzioni erano già state spostate nella schermata Home. La rimozione definitiva appare quindi come l’ultimo passo di una transizione pianificata.

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La nuova scheda Gratis e l’evoluzione dell’esperienza utente Android TV

Con l’eliminazione di Discover, l’interfaccia di Android TV risulta ora più essenziale e lineare. Restano disponibili le schede Home, Live, Shop, App e la nuova Gratis. Quest’ultima è interamente dedicata ai contenuti gratuiti, offrendo un punto di accesso unico e immediato. L’obiettivo sembra essere quello di semplificare la navigazione, riducendo la dispersione tra sezioni simili. Un aspetto rilevante riguarda le modalità di distribuzione della novità. L’implementazione avviene infatti lato server, senza richiedere aggiornamenti software manuali. Questo consente a Google di intervenire rapidamente sull’interfaccia, mantenendo il controllo centralizzato. Gli utenti che non visualizzano ancora la nuova scheda dovrebbero riceverla in tempi brevi.

Il cambiamento riflette una tendenza più ampia verso la valorizzazione dei contenuti gratuiti supportati dalla pubblicità. In un mercato sempre più frammentato tra abbonamenti e piattaforme, l’accesso immediato diventa un elemento strategico. Android TV prova così a restare competitivo, pur senza rivoluzioni tecniche. La scelta di ridurre Discover segnala anche un ripensamento delle raccomandazioni personalizzate. Google sembra preferire una proposta più diretta e meno complessa. Il risultato è un’interfaccia più snella, pensata per un utilizzo rapido e intuitivo.