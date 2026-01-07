Android: se non sostituisci lo smartphone a lungo, rischi tanto

Chi utilizza un dispositivo Android deve pensare ad un aspetto in particolare che spesso passa in secondo piano: usare lo stesso smartphone per diversi anni può essere pericoloso. Ci sono infatti persone che vanno avanti nell’utilizzo del proprio dispositivo anche quando non riceve più gli aggiornamenti di sicurezza. Una scelta che viene giustificata quasi sempre allo stesso modo: “funziona ancora bene”. Una frase comprensibile, soprattutto tra utenti meno interessati alla tecnologia e più legati alle proprie abitudini, ma che nasconde conseguenze concrete.

Tenere a lungo uno smartphone viene spesso associato a valori positivi come sostenibilità e riduzione degli sprechi. Ed è vero che allungare il ciclo di vita dei dispositivi è un obiettivo condivisibile. Il problema nasce quando non si considera il limite oltre il quale un telefono diventa vulnerabile, perché non riceve più patch di sicurezza. In quel momento, il rischio non riguarda più solo le prestazioni, ma la protezione di password, dati personali e informazioni bancarie.

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Dispositivi vecchi e supporto limitato

Stando ai dati ufficiali, il 30% degli utenti Android usa ancora dispositivi con Android 13 o versioni precedenti. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di prodotti che purtroppo non ricevono più alcun tipo di aggiornamento di sicurezza. Tenendo conto anche di quelli che invece gli dicevano in maniera non costante, si arriva a oltre 1 miliardo di dispositivi che ad oggi potrebbero essere a rischi.

Il supporto software, soprattutto in passato, era spesso limitato a due o tre anni. Un periodo breve se confrontato con le abitudini reali delle persone, che difficilmente sentono l’esigenza di cambiare telefono dopo così poco tempo. A questo si aggiunge un altro fattore: gli aggiornamenti di sicurezza non introducono novità visibili, non cambiano l’interfaccia e non rendono il dispositivo più “interessante”. Di conseguenza vengono ignorati o sottovalutati.

Le patch non sono un dettaglio

La percezione che le patch siano secondarie è però fuorviante. Un singolo aggiornamento di sicurezza mensile può correggere decine di vulnerabilità. L’ultimo pacchetto di dicembre, ad esempio, ha risolto oltre 100 falle, alcune delle quali sfruttabili per attacchi mirati. Chi utilizza uno smartphone che non riceve più questi interventi resta esposto a minacce già note e documentate.

Non c’è nulla di intrinsecamente sbagliato nelle versioni più vecchie di Android. Il problema nasce quando vulnerabilità inevitabili restano aperte, perché non vengono più corrette. È proprio per questo che Google e i produttori rilasciano patch mensili, anche quando non ci sono nuove funzioni da mostrare.

Una scelta più consapevole

Chi desidera acquistare uno smartphone da usare a lungo dovrebbe valutare con attenzione la durata del supporto software. Alcuni produttori hanno iniziato a garantire aggiornamenti di sicurezza fino a cinque o sette anni, un elemento che incide direttamente sulla sicurezza nel tempo.

Cambiare telefono non è sempre necessario, ma ignorare il tema degli aggiornamenti può avere un costo molto più alto di quanto sembri.