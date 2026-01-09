Android: Google ha intenzione di ridurre le release del codice sorgente

Come ben sapete, Android è un sistema operativo open source, di conseguenza tutti gli sviluppatori possono accedere gratuitamente al codice sorgente del software e modificarlo e personalizzarlo a proprio piacimento senza nessun tipo di abbonamento da pagare o sanzione, a tal proposito nelle scorse ore Google ha annunciato un cambiamento assolutamente importante per quanto riguarda l’infrastruttura di Android nello specifico in merito al ritmo con cui rende pubblico il suo codice sorgente.

Scendendo ancora più nel dettaglio, a partire da questo mese l’Android open su project riceverà nuovi sorgenti solo due volte all’anno, abbandonando la cadenza trimestrale presente in precedenza, tale novità è stata annunciata attraverso un banner reso visibile proprio a partire da oggi sul sito ufficiale del progetto, appena descritto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un cambiamento radicale

In parole povere sorgenti saranno rilasciati nel secondo trimestre e nel quarto, tale scelta a detta di Google è legata all’adozione di un nuovo modello di sviluppo definito come trunk-stable, il tutto unito all’obiettivo di garantire una stabilità decisamente superiore all’intero ecosistema Android.

Si tratta di un cambiamento assolutamente importante poiché abbandona il ritmo precedente che vedeva una pubblicazione di codici sorgenti correlata ai quattro principali aggiornamenti annuali di Android, la nuova versione vera e propria insieme alle tre QPR, di conseguenza avremo a che fare con un nuovo approccio che punta a introdurre i nuovi codici sorgenti solo ed unicamente quando effettivamente le release introdurranno dei cambiamenti effettivi e rilevanti per gli sviluppatori.

Secondo quanto detto da Google, questa riduzione semplificherà in modo importante lo sviluppo del sistema operativo dal momento che si andranno a ridurre il numero di codici sorgenti offerti agli sviluppatori garantendo però una migliore stabilità e sicurezza, in tutto ciò Google ha voluto specificare che il suo impegno verso questo ramo della propria azienda non calerà e anzi quest’idea parte da un fondamento importante, rafforzare la piattaforma Android.