Android: ecco perché cambiare i vecchi dispositivi è più sicuro

Sono milioni gli utenti che continuano a usare il loro smartphone senza mai cambiarlo anche dopo diverso tempo. Nel dettaglio, secondo StatCounter, oltre il 30% degli individui fa ancora affidamento a dispositivi dotati di Android 13 o versioni ancora più vecchie. Ciò significa che sono circa un miliardo gli smartphone potenzialmente esposti a rischi informatici. Tali smartphone, infatti, risultano molto più soggetti a possibili furti di dati online. La colpa non è del sistema operativo in sé, ma delle vulnerabilità note che, senza aggiornamenti, restano aperte agli attacchi. Molti utenti ignorano la necessità delle patch di sicurezza, che spesso passano inosservate. L’ultimo aggiornamento rilasciato a dicembre, ad esempio, ha corretto 107 vulnerabilità: chi non l’ha installato è un bersaglio ideale per hacker e malware.

Android: gli smartphone più obsoleti sono meno sicuri

La scelta di mantenere lo stesso dispositivo a lungo è spesso motivata da ragioni ambientali. Conservare uno smartphone riduce rifiuti elettronici e impatto ecologico. Una scelta responsabile, certo, ma che deve essere accompagnata da consapevolezza digitale. Alcuni produttori oggi estendono il supporto fino a 5-7 anni. Dunque, scegliere un modello con aggiornamenti prolungati può fare la differenza tra sicurezza e rischio costante.

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Il messaggio è chiaro: conservare il telefono non è sbagliato, ma ignorare la sicurezza sì. Aggiornamenti mensili e patch di sicurezza non sono frivoli “extra”. Si tratta dell’unico modo per proteggere dati personali e account da vulnerabilità ormai conosciute. Chi vuole tenere il telefono Android più a lungo deve informarsi, aggiornare regolarmente e privilegiare i produttori che garantiscono supporto esteso. Solo in tal modo è possibile conciliare la scelta ecologica con la protezione dei propri dati in rete.

I dati recenti, dunque, evidenziano come non aggiornare non è un problema marginale. Si tratta di una porta spalancata agli attacchi online. E con circa un miliardo di dispositivi a rischio, vale la pena pensarci due volte prima di ignorare quel promemoria di update sul proprio display.