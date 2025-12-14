Android Auto e il menù nascosto che pochi conoscono

Chi usa Android da anni sa che Google ama nascondere le opzioni più avanzate dietro passaggi non immediati, lasciando all’utente comune solo le funzioni essenziali. Questa filosofia vale anche per Android Auto, che nasce con l’obiettivo di ridurre distrazioni durante la guida, ma che in realtà integra un menu sviluppatore simile a quello presente sugli smartphone. Si tratta di una sezione non pubblicizzata e poco documentata, che molti automobilisti scoprono solo per caso.

Per attivare la modalità sviluppatore di Android Auto non servono app esterne o procedure complesse. È sufficiente aprire le impostazioni di AndroidAuto dal telefono, raggiungere la sezione informativa e toccare ripetutamente la voce che indica la versione dell’app. Dopo alcuni tocchi consecutivi, il sistema chiede conferma per l’attivazione delle opzioni di sviluppo, avvisando che si tratta di impostazioni avanzate pensate principalmente per utenti esperti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Una volta completata la procedura, il menu sviluppatore diventa accessibile tramite il classico pulsante con i tre puntini. L’interfaccia che si apre è essenziale, priva di spiegazioni dettagliate, ma contiene alcune voci che possono incidere in modo concreto sull’uso quotidiano della piattaforma.

Quando la modalità sviluppatore di Android Auto fa davvero la differenza

A prima vista il menu sviluppatore di Android Auto può sembrare poco interessante, soprattutto perché molte voci sono dedicate a test interni o a funzioni di debug. In realtà, ci sono almeno due impostazioni che spiegano perché sempre più utenti scelgono di sbloccarlo.

La prima riguarda la gestione della connessione wireless. Android Auto senza cavo è ormai molto diffuso, ma non sempre funziona in modo impeccabile, così dal menu sviluppatore è possibile controllare direttamente il comportamento della modalità wireless, evitando tentativi di connessione inutili o conflitti con il collegamento USB. La seconda funzione, ancora più rilevante, è quella legata alle origini sconosciute. Attivando questa opzione, l’app consente la visualizzazione di applicazioni provenienti da store alternativi o da installazioni manuali, ampliando notevolmente le possibilità d’uso. Naturalmente, resta fondamentale usare queste funzioni con buon senso, ricordando che Android Auto è progettato prima di tutto per la sicurezza alla guida.

In definitiva, la modalità sviluppatore di Android Auto non è indispensabile per tutti, ma rappresenta una risorsa preziosa per chi vuole maggiore controllo e flessibilità.