Android 17 introduce Motion Assist: BigG dichiara guerra al mal d’auto

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Google si prepara a risolvere uno dei problemi più fastidiosi per chi usa lo smartphone in auto, in autobus o in treno: la cinetosi. Quel mix di nausea, mal di testa e vertigini che colpisce quando gli occhi vedono un display perfettamente stabile mentre il corpo percepisce accelerazioni, frenate e vibrazioni. Apple ha già affrontato il tema con iOS 18, e ora tocca ad Android. Secondo le anticipazioni di Mishaal Rahman, Android 17 porterà con sé Motion Cues, o più probabilmente Motion Assist, una funzione pensata per ridurre il divario percettivo tra movimento reale e contenuto visualizzato sullo schermo.

Una soluzione visiva per sincronizzare corpo e display

L’idea è semplice ma estremamente efficace. Quando lo smartphone rileva tramite accelerometro che ci si sta muovendo su un veicolo, il sistema attiva un set di indicatori grafici — delle piccole palline semitrasparenti — che scorrono lungo i bordi dello schermo seguendo il movimento del mezzo. Curvano, frenano, accelerano. Riproducono visivamente quello che il corpo sta realmente vivendo, riducendo così la discrepanza sensoriale responsabile della cinetosi.

È una logica simile a quella già vista su KineStop, un’app Android di terze parti, ma implementata questa volta in maniera ufficiale, integrata nel sistema e soprattutto adattata all’ecosistema di sicurezza di Google.

Funzione già pronta nei Play Services, ma bloccata da limiti di sicurezza

Rahman conferma che Motion Assist è già presente nei Play Services, anche se nascosta. Il problema è tecnico e riguarda le regole di Android: il sistema oggi impedisce a qualunque app — incluse quelle di Google — di mostrare overlay grafici sopra componenti critici come il pannello notifiche o la lockscreen. Limitazione voluta per prevenire truffe, abusi e spoofing dell’interfaccia.

Per attivare Motion Assist serve quindi una revisione profonda del framework di sistema, impossibile tramite un semplice update dei Play Services. Da qui la scelta di far debuttare la funzione direttamente con Android 17, sfruttando il nuovo modello di permessi che consentirà le sovrapposizioni solo ad app di sistema o firmate da Google.