Android 16 cambia ritmo: rilasci AOSP ridotti a due all’anno

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Android

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da anni sa che certi cambiamenti non arrivano mai con un annuncio roboante, ma si fanno notare prima nei dettagli, quasi di sfuggita. È un po’ quello che è successo lo scorso giugno, quando

Google

ha pubblicato il codice sorgente di

Android 16

come da tradizione, ma con un’assenza difficile da ignorare: i repository hardware dei

Pixel

. Per molti è stato un campanello d’allarme immediato. Non perché quei file siano qualcosa che l’utente medio toccherà mai, ma perché per sviluppatori indipendenti, modder e ricercatori di sicurezza rappresentano una base fondamentale.

Google riorganizza Android: aggiornamenti più lenti ma codice più solido

Senza quei componenti, lavorare su ROM personalizzate diventa più complicato, così come analizzare a fondo il comportamento del sistema. Da lì sono partite le ipotesi più pessimistiche, comprese quelle che parlavano di una possibile chiusura di

AOSP

.

Google

ha subito chiarito che il progetto non sarebbe sparito, ma col senno di poi era evidente che qualcosa stesse cambiando. E infatti, il cambiamento è arrivato, anche se in una forma meno drastica di quanto qualcuno temesse.

Da quest’anno, infatti,

Google

ha deciso di modificare la cadenza con cui rilascia il codice sorgente di

Android

all’interno di

AOSP

. Se prima ci si era abituati a quattro pubblicazioni all’anno, più o meno allineate agli aggiornamenti trimestrali dei

Pixel

, ora il ritmo rallenta. I rilasci diventeranno due, uno nel secondo trimestre e uno nel quarto. In pratica, un grande aggiornamento principale e uno minore a distanza di qualche mese.

Dietro questa scelta non c’è tanto una voglia di “chiudere” quanto un tentativo di rimettere ordine.

Google

sta infatti adottando un modello di sviluppo chiamato trunk-stable, già utilizzato in altri

progetti open source

. L’idea è quella di lavorare su un ramo principale più stabile, evitando la frammentazione di codice e versioni che, nel tempo, ha reso

Android

sempre più complesso da seguire. Meno rami, meno confusione, più chiarezza su quale sia la base di riferimento.

Per gli sviluppatori, almeno sulla carta, questo dovrebbe tradursi in una vita un po’ più semplice.

Google

invita a seguire il ramo android-latest-release, che rappresenterà sempre l’ultima versione pubblicata e stabile, mettendo da parte il vecchio aosp-main. Non è un cambiamento banale, soprattutto per chi è abituato a lavorare quotidianamente sul codice, ma va nella direzione di una maggiore prevedibilità.

È interessante notare come

Google

abbia sentito il bisogno di rassicurare subito tutti sull’impegno verso

AOSP

. Le patch di sicurezza, ad esempio, continueranno ad arrivare ogni mese, pubblicate su un ramo separato, proprio per non rallentare gli aggiornamenti più critici. Segno che, almeno sul fronte della sicurezza, non c’è alcuna intenzione di fare passi indietro.

Questo nuovo approccio va letto dentro un quadro più ampio. Da anni

Android

sta spostando sempre più funzioni chiave fuori da

AOSP

, affidandole a

Google Play Services

e ai moduli aggiornabili tramite

Play Store

. Il risultato è un sistema operativo che evolve continuamente, anche senza grandi salti di versione, ma che allo stesso tempo rende il progetto open source meno centrale rispetto al passato.

In un ecosistema così vasto e frammentato, con decine di produttori e personalizzazioni diverse,

Google

sembra aver scelto una strada più controllata e ordinata.

AOSP

non scompare, ma cambia ruolo. Meno frequente, forse, ma più stabile. E come spesso accade con

Android

, solo il tempo dirà se questa scelta renderà davvero il sistema più solido o se farà rimpiangere la vecchia libertà di un ritmo più serrato.