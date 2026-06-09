Ambrosia Sky, l’Atto Due chiude la storia il 6 agosto su Steam

Ambrosia Sky si prepara a chiudere il cerchio, e lo farà il 6 agosto. Il secondo e ultimo atto di questo curioso titolo indie di fantascienza, definito dagli stessi autori un clean-’em-up, arriverà su Steam in piena estate. L’annuncio è arrivato durante lo Story-Rich Showcase ospitato al Summer Game Fest, dove lo studio Soft Rains ha tolto i veli su quanto attende i giocatori.

La cosa interessante è il modo in cui verrà distribuito. Per chi possiede già l’Atto Uno, l’Atto Due sarà un aggiornamento gratuito, niente da sborsare. E chi invece volesse buttarsi adesso, al lancio, potrà portarsi a casa il gioco completo, con entrambi gli atti, per appena 11 euro circa. Una cifra simbolica, quasi un invito a non pensarci troppo. C’è però una scadenza: lo sconto resterà valido solo per un periodo limitato, dopodiché il prezzo del pacchetto completo salirà fino a 23 euro circa.

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Una storia di morte, immortalità e fantasmi del passato

Per chi non avesse mai sentito parlare del gioco, Ambrosia Sky mette nei panni di Dalia, una sorta di addetta alle pulizie della morte di stanza in un avamposto piazzato tra gli anelli di Saturno. Il posto non è certo allegro: una contaminazione di natura ignota ha spazzato via l’intera colonia che ci viveva. Da qui parte tutto, tra silenzi inquietanti e tracce di una catastrofe che chiede di essere compresa.

Nell’Atto Due la trama si fa più fitta. Mentre si avvicina alla verità su ciò che ha divorato The Cluster, Dalia non smette di cercare la sua ex compagna, Maeve. E nel frattempo continua a fare il suo lavoro: dare riposo ai morti e raccogliere campioni di DNA, utili a portare avanti la ricerca sull’immortalità umana. Un mix di dramma personale e ambizioni quasi folli, che dà al gioco una sua identità precisa.

Cosa cambia con il capitolo finale

A detta degli sviluppatori, questo atto conclusivo chiude i grandi nodi narrativi lasciati in sospeso nell’Atto Uno, ma senza limitarsi a tirare le fila. L’esperienza viene ampliata, e non di poco. Ci saranno nuove location da esplorare per le missioni, varietà inedite di exo-fungus da raccogliere e da cui difendersi, e un sistema di progressione rivisto, con potenziamenti aggiuntivi da mettere in campo.