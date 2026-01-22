Amazon Web Services rafforza la sua presenza sul territorio

Milano è tornata a essere un punto di incontro tra innovazione e industria. Nella sede della Regione Lombardia è avvenuto “Partnerships locali, innovazione globale: AWS con le imprese del territorio”. Un evento promosso da Amazon Web Services con l’obiettivo di mettere insieme l’azienda e il tessuto produttivo lombardo che contribuisce alla filiera dei data center. Un confronto diretto, senza mediazioni, che ha visto la partecipazione di oltre 70 rappresentanti provenienti da 35 imprese attive sul territorio. L’iniziativa si colloca all’interno del più ampio percorso di crescita della AWS Region in Italia. Un progetto che non riguarda soltanto l’infrastruttura digitale, ma anche l’impatto economico, industriale e occupazionale che questa porta con sé. Per le aziende presenti è stata l’occasione di dialogare direttamente con AWS e con i principali appaltatori coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei data center della Regione di Milano. Aprendo così la strada a nuove collaborazioni e a possibili sinergie.

Amazon Web Services: un ecosistema che si ravviva

Colpisce, osservando il profilo delle imprese coinvolte, quanto la filiera dei data center sia articolata e radicata nel territorio. Accanto alle realtà impegnate nella costruzione, dagli scavi alle opere edili, erano presenti aziende specializzate. Un mosaico di competenze che racconta bene come l’innovazione digitale poggi su fondamenta molto concrete. Durante l’evento, Ruggero Invernizzi ha ribadito il valore strategico di tale settore per il futuro della Lombardia. Sottolineando come la trasformazione digitale e i data center rappresentino una leva decisiva per la competitività del territorio. Secondo Invernizzi, si sta consolidando un ecosistema virtuoso capace di generare opportunità significative. Ciò sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione.

Un percorso che la Regione sostiene da tempo, in linea con il Programma Regionale di Sviluppo. Il quale continuerà a essere centrale anche nei prossimi anni. Ciò soprattutto alla luce della crescente diffusione dell’AI e delle tecnologie digitali. Negli ultimi anni, Amazon Web Services ha confermato un investimento importante. Quest’ultimo dal valore di 1,2 miliardi di euro. Somma indirizzata all’espansione in Italia. Un impegno che, secondo le stime, potrebbe sostenere circa 5.500 posti di lavoro a tempo pieno. E contribuire per 880 milioni di euro al Prodotto Interno Lordo nazionale entro il 2029. Numeri che aiutano a comprendere come l’innovazione globale, quando incontra partnership locali solide, può diventare un motore concreto di sviluppo per l’intero territorio.