Amazon SPEZZA il prezzo delle Nothing Ear (a): le cuffiette costano pochissimo

Siete alla ricerca di nuove cuffiette true wireless che vi permettano di godere di una buona qualità generale, dietro il pagamento di un prezzo tutt’altro che elevato? allora dovete subito pensare di acquistare le Nothing Ear (a), oggi possono essere vostre a bassissimo prezzo su Amazon con un risparmio che nessuno si aspettava di vedere.

Nell’avvicinamento al prodotto è bene sapere che l’usabilità è estesa a qualsiasi device in commercio, ciò sta a significare che non presentano limitazioni di vario genere legato al sistema operativo di appartenenza o similari. Sono cuffiette in-ear con gommino che si adagia all’interno del canale uditivo, innalzando prima di tutto il livello di isolamento passivo, e allo stesso tempo migliorando notevolmente l’ergonomia generale di utilizzo.

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Uno dei loro tratti distintivi riguarda chiaramente il design, iconico come quello di tutti i prodotti di casa Nothing, nel nostro caso con colorazione anteriore gialla e posteriore “trasparente”, davvero elegante e bella da vedere, proprio perché permette di scorgere ciò che si nasconde all’interno del prodotto stesso.

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Amazon, il prezzo delle Nothing Ear (a) è davvero unico nel suo genere

Un paio di cuffiette eleganti e sportive allo stesso tempo, le Nothing Ear (a) possono essere acquistate su Amazon, direttamente al seguente link, con un investimento finale di soli 59 euro, contro gli 89 euro previsti in origine di listino.

Dimensioni ridottissime, che facilitano indiscutibilmente la portabilità, è un’ergonomia quasi senza precedenti, le rende le compagne ideali per tutti coloro che vogliono pensare di poter ascoltare buona musica in mobilità. L’autonomia è un altro loro punto di forza, considerando che si possono tranquillamente raggiungere anche 42,5 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica tramite la porta USB-C dedicata.