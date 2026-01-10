Amazon SPETTACOLARE con lo sconto sul Samsung Galaxy S25

Lo sconto applicato da Amazon sul Samsung Galaxy S25 è davvero uno dei migliori, infatti permette di risparmiare anche 300 euro rispetto al listino iniziale, così da essere sicuri di poter mettere le mani su un dispositivo dell’azienda sudcoreana con il massimo risparmio possibile.

Il prodotto segue alla perfezione i canoni a cui siamo abituati nel periodo, ma con un pregio non da poco, difatti le sue dimensioni sono inferiori alle aspettative, raggiungendo per la precisione 162 grammi di peso, nonchè 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore. E’ uno smartphone che si può facilmente trasportare ovunque vogliate, dato anche il display da 6,2 pollici di diagonale, una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, passando anche per densità di 416 ppi, tecnologia Dynamic AMOLED 2X, nonché comunque un refresh rate a 120Hz, che vi permette di godere di contenuti fluidi e piacevoli.

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Il processore è il top di gamma del momento del lancio del device, essendo comunque il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock di 4,47 GHz, passando per la solita ottima GPU Adreno 830, nonché anche 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che non può essere in nessun modo incrementato con l’ausilio di una microSD.

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Amazon, l’offerta sul Samsung Galaxy S25 è davvero eccellente

Per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 si parte da un listino di 989 euro, spesa davvero elevata per un prodotto comunque in linea con gli standard del momento, ma che scende di circa 350 euro, sino ad arrivare a poter sostenere un investimento di soli 655 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

Il prodotto ha una batteria da 4’000mAh, con supporto alla ricarica rapida, non è tantissima, ma comunque vi farà arrivare alla fine della giornata lavorativa senza troppa difficoltà o patemi.