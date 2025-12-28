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Amazon SHOCK: lo sconto sul Realme GT 6T è da IMPAZZIRE

Uno sconto letteralmente da impazzire vi attende oggi su Amazon per il Realme GT 6T.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon SHOCK: lo sconto sul Realme GT 6T è da IMPAZZIRE

Realme GT 6T a basso prezzo su Amazon con una delle migliori promozioni che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, in questi giorni lo sconto che tutti gli utenti possono effettivamente raggiungere è davvero imperdibile, con la possibilità di abbassare di molto la spesa finale e accedere ugualmente a un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista.

Lanciato sul mercato nel corso del 2024, il Realme GT 6T propone un peso di soli 191 grammi con dimensioni di 162 x 75,1 x 8,65 mm di spessore. E’ facile da trasportare, da posizionare nella tasca dei pantaloni, e spesso anche da utilizzare con una sola mano. Le sue dimensioni relativamente ridotte non portano di conseguenza a un display piccolo, anzi, il pannello è da 6,78 pollici di diagonale, con tecnologia LTPO AMOLED, refreh rate fino a 120Hz (minimo di 1hz), densità di 450 ppi, passando anche oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il comparto fotografico di questo smartphone rappresenta chiaramente un fiore all’occhiello, essendo composto nella parte posteriore da due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel. Anteriormente è stato posizionato un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.45. Il processore è invece un Qualcomm Snapdragon 7 Plus, octa-core con frequenza di clock a 2,78GHz, passando comunque per la solita GPU Adreno 732, e una configurazione che si completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (massima, non espandibile).

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Realme GT 6T: l’occasione con il prezzo più basso su Amazon

Gli utenti si ritrovano a poter acquistare questo Realme GT 6T pagandolo solamente 277 euro, contro i 345 euro di listino, partendo comunque da una versione veramente ricca: 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. L’acquisto, da completare a questo link, vi permette di ricevere gratuitamente la merce a domicilio.

realme GT 6T 5G Smartphone 8+256GB, Chipset di gamma Snapdragon 7+ Gen 3, Super display a 6000nit da 120Hz, Ricarica SUPERVOOC da 120W, Batteria massiva da 5500mAh, Verde, (no adapter)
realme GT 6T 5G Smartphone 8+256GB, Chipset di gamma Snapdragon 7+ Gen 3, Super display a 6000nit da 120Hz, Ricarica SUPERVOOC da 120W, Batteria massiva da 5500mAh, Verde, (no adapter)
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