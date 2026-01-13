Amazon shock: lo sconto sul notebook ASUS è fuori di testa

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare un notebook di ultima generazione su Amazon, con la promozione di questi giorni è difatti possibile mettere le mani su un prodotto completo in ogni sua parte, con specifiche tecniche di alto livello, e comunque la possibilità di accedere a prestazioni che altrimenti sarebbero difficile da raggiungere in questa fascia di prezzo.

La caratteristica principe del prodotto è chiaramente la presenza di un display anti-riflesso da 15,6 pollici di diagonale, tecnologia IPS LCD con risoluzione massima in FullHD e refresh rate a 60Hz. Quest’ultima specifica può chiaramente smorzare leggermente l’entusiasmo da parte dei più, ma è anche vero che parliamo di un device da meno di 400 euro, e quindi difficilmente ci saremmo potuti aspettare, facendo leva anche sull’affidabilità di Asus, di un qualcosa di diverso.

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Il processore non è di casa Intel, ma è un AMD Ryzen 3 7320U, con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, il tutto per godere comunque di buone prestazioni generali, facendo inoltre affidamento sul sistema operativo Windows 11 Home. Lo chassis, come era lecito immaginarsi, è realizzato interamente in plastica, con una buona finitura opaca che non trattiene le impronte, ma comunque con materiali di assoluta qualità.

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Amazon, che occasione con il notebook Asus

L’investimento finale per il suo acquisto è decisamente inferiore alle aspettative, poiché il suo listino sarebbe di 479 euro, ma grazie alla promozione lanciata da Amazon, il consumatore si ritrova a dover investire un contributo finale di 399 euro. Acquistate subito il prodotto a questo link.

Come al solito segnaliamo la presenza della garanzia legale della durata di 24 mesi, che vi permette di coprire tutti i difetti di fabbrica, senza copertura dai danni accidentali.