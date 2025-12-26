Amazon shock: Google Pixel 10 ha 300 euro di sconto

Google Pixel 10 può essere acquistato in questi giorni su Amazon con una forte riduzione rispetto al listino originale, rendendo lo smartphone sicuramente uno dei migliori in circolazione per rapporto qualità/prezzo e per la possibilità di mettere le mani su specifiche tecniche di alto livello, con prestazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in questa fascia.

La prima cosa che notiamo osservando da vicino la scheda tecnica sono dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 mm di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 206 grammi; è uno smartphone che è davvero facile da trasportare, ad esempio in una borsa o in tasca, senza appesantire più di tanto, restando perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati.

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Il processore è Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock a 3,78GHz, passando per la GPU PowerVR D-Series, oltre a 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna variabile, fino ad un massimo di 256GB. Il display è da 6,3 pollici di diagonale, OLED di qualità elevatissima con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, oltre 120Hz di refresh rate e 16 milioni di colori, fermo restando avere una protezione Gorilla Glass Victus 2.

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Amazon shock con la promozione sul Google Pixel 10

Nessuno si sarebbe mai aspettato di riuscire a spendere così poco sull’acquisto di Google Pixel 10, difatti in questi giorni i consumatori si ritrovano a poter investire un contributo finale di soli 599 euro sull’acquisto dello smartphone, partendo da un valore iniziale di listino di 899 euro (circa il 33% in meno). Andate subito su questo link per effettuare l’acquisto.

Gli utenti interessati possono comunque scegliere tra quattro colorazioni differenti, con prestazioni identiche, ma solo una scocca posteriore diversa che rende l’esperienza più personalizzata.