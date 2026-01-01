Amazon shock con lo sconto di oggi sul monitor da gaming LG UltraGear

Siete alla ricerca spasmodica di un monitor da gaming super-economico? allora Amazon ha pensato ad una soluzione perfettamente adatta alle vostre richieste e esigenze, in questi giorni è disponibile all’acquisto LG UltraGear a soli 89 euro, rappresentando a tutti gli effetti il prodotto da acquistare subito ad occhi chiusi se si vuole risparmiare un pochino.

Il modello in questione parte con una diagonale da 24 pollici, ideale per il posizionamento nella maggior parte degli ambienti, con la sua capacità di adattarsi a tutte le situazioni, senza vincoli o limitazioni particolari. La massima risoluzione che si può raggiungere è il FullHD (1920 x 1080 pixel), affiancato da un refresh rate a 180hz, perfetto per godere della massima fluidità, oltre a un tempo di risposta di solo 1ms.

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La piena compatibilità con la tecnologia di ultima generazione lo rende perfetto per tutti coloro che vogliono collegarlo a console o PC desktop, difatti è un pannello HDR 10 compatibile con AMD FreeSync. In termini di connettività posteriore, invece, ecco arrivare porta HDMI 1.4 e anche DisplayPort 1.2. Essendo sprovvisto di un altoparlante integrato, segnaliamo la presenza di una uscita cuffie (classico jack da 3,5mm).

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Monitor LG UltraGear, che occasione su Amazon

Spendere così poco per l’acquisto di un monitor LG non l’avremmo mai pensato, dovete infatti sapere che si parte da un listino di 139 euro, per arrivare a poter sostenere un investimento finale ridotto del 36%, in modo tale da investire solamente 89,99 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

Il design ricorda chiaramente il segmento da gaming, anche se comunque non è troppo spigoloso come invece troviamo altrove, in questo modo può facilmente essere posizionato ovunque si desideri, anche in ufficio, senza arrecare fastidio o difficoltà di alcun tipo.