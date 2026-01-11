Amazon SHOCK con lo sconto di 500 euro sul Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra può essere acquistato in questi giorni su Amazon con un prezzo di vendita decisamente più basso del normale, parliamo giustappunto di una riduzione effettiva di 500 euro, in modo che tutti finalmente possono accedere ad uno degli smartphone più apprezzati ed amati dell’ultimo anno, nell’attesa di conoscere da vicino la prossima generazione.

Nell’avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo è bene sapere che il suo peso è nettamente superiore alla media, essendo di 218 grammi, e raggiungendo dimensioni addirittura di 162,8 x 77,6 x 8,2 mm di spessore. E’ chiaramente uno smartphone complicato da tenere in mano e trasportare nella tasca dei pantaloni, proprio perché tende a “fari sentire” ed appesantire non poco. Il display è da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, è un Dynamic AMOLED 2X che si appoggia ad una densità di 500 ppi, sempre con 120hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass Armor 2, contro urti e graffi di vario genere.

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A rendere l’esperienza ancora più completa ci pensa il processore, top di gamma del momento, quale è appunto il Quqlacomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che si appoggia ad una frequenza di clock di addirittura 4,47Ghz, sempre con alle spalle l’ottima GPU Adreno 830, ed anche un quantitativo di RAM di 12GB.

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Amazon, attenzione all’offerta sul Samsung Galaxy S25 Ultra

Tanti sconti per tutti su Amazon, ma la riduzione applicata sul Samsung Galaxy S25 Ultra è quasi da primato. Si parte da un listino di 1499 euro, per scendere oggi di addirittura 500 euro, in modo tale da arrivare a poter investire un contributo finale di soli 999 euro. Acquistate subito il prodotto al seguente link.

La spedizione a domicilio, come sempre del resto, è completamente gratuita per tutti gli utenti.