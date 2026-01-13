Amazon: sconto imperdibile sulla smart TV di TCL

Uno dei prezzi più bassi di tutto il 2026 è applicato direttamente in questi giorni sull’acquisto della smart TV TCL, un prodotto, il cui codice è 40SF560, che vuole racchiudere al proprio interno il meglio del meglio, andando comunque a limitare il più possibile il prezzo di vendita, grazie proprio ad una promozione Amazon quasi inedita.

Nell’avvicinarci al prodotto, la prima cosa che notiamo è un design iconico, quasi unico nel suo genere, con cornici sottilissime (sembra proprio un infinity display), possibilità di guardare la televisione da quasi ogni angolo, e due piedi di appoggio, stabili ed affidabili, posti quasi sugli angoli inferiori. Si tratta di un pannello da 40 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima in FullHD, che si appoggia a tecnologia LED, per riuscire comunque a fornire una buonissima resa con supporto HDR.

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A differenza di tanti altri modelli con sistema operativo Google TV, in questo caso ci troviamo a fare i conti con la Fire TV, sicuramente una soluzione differente, realizzata da Amazon, ma comunque ugualmente completa in termini di funzionalità e di funzioni effettivamente raggiungibili.

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Amazon, la promo folle sulla smart TV TCL

Lo sconto che oggi potete cogliere al volo è sicuramente una delle migliori soluzioni, proprio perché si parte da un listino di soli 249 euro e si scende di altri 70 euro circa, per arrivare così a dover sostenere un investimento finale di 179 euro. Se volete effettuare l’ordine collegatevi qui.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard del momento, raggiungendo 892,4 x 507,65 x 77,1 mm, sempre considerando uno spessore ridottissimo, che permette di posizionare il televisore praticamente ovunque vogliate. All’interno della confezione, come atteso, troverete anche il telecomando per il controllo da remoto.