Amazon: sconti di dicembre PAZZI, i prezzi scendono del 50%

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Amazon batte tutti con gli sconti di dicembre: questi sono solo alcuni dei prodotti più interessanti attualmente in sconto
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Logitech POP ICON KEYS tastiera Bluetooth wireless, digitazione comoda, tasti programmabili, Easy-Switch tra un massimo di 3 dispositivi, per laptop, tablet, PC, Layout Italiano QWERTY – Grafite, PREZZO: 43,09€, LINK;
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GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE Scheda madre – Supporta CPU AMD Ryzen 9000, VRM digitale a 12+2+2 fasi, fino a 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2×2, PREZZO: 175,45€, LINK;
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Fractal Design Ridge Black – PCIe 4.0 riser card included – 2x 140mm PWM Aspect fans included – Type C USB – m-ITX PC Gaming Case, PREZZO: 159,60€, LINK;
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Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Con pubblicità – Nero, PREZZO: 89,00€, LINK;
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HUAWEI 4G Mobile WiFi 3 (With Screen), E5785, Router, Router mobile, Hotspot Mobile Portatile Cat. 7 con Scheda SIM, LTE a 300 Mbps per il Download/100 Mbps per il Caricamento, 30 Mesi di Garanzia, PREZZO: 84,99€, LINK;
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KOORUI G2511P 25 Pollici Gaming Monitor, Full HD 1080p, Fast IPS, 200Hz, 1ms, HDMI(2.0)2, Adaptive Sync, VESA (75mm75mm) Compatibile, Eye Care, Inclinazione Regolabile, PREZZO: 79,99€, LINK;
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AOC Gaming Q27G42XE Monitor Quad HD da 27 pollici, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 2560×1440, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 nero, 27 pollice QHD, Regolazione altezza – Gsync, PREZZO: 109,11€, LINK;
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DJI Osmo Action 5 Pro Combo Adventure, action cam 4K con sensore 1/1.3″, batteria lunga durata 12h con 3 batterie, stabilizzazione, due touchscreen OLED, mini action cam per viaggi, vlog, Singola, PREZZO: 379,00€, LINK;
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JBL Tune Flex Ghost 2 Auricolari Bluetooth True Wireless con Cancellazione del Rumore, 48 Ore di Autonomia, Resistenti ad Acqua e Polvere IP54, Design Aperto a Stick, Ghost Mauve, PREZZO: 81,26€, LINK.