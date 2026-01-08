Amazon, regalo di gennaio 2026: sconto pazzesco sul monitor BenQ

Quanti di voi avrebbero mai pensato di poter risparmiare moltissimo sull’acquisto di un monitor BenQ su Amazon? scommettiamo davvero pochi, difatti in questi giorni l’azienda americana ha deciso di alzare il livello degli sconti, proponendo in cambio un risparmio superiore al normale sull’acquisto di BenQ PV3200U.

Il prodotto di cui vi parliamo non è altro che un monitor da 32 pollici, con risoluzione in 4K UHD, pensato principalmente per il video editing. Data la sua natura, la prima cosa che dovete tenere assolutamente a mente riguarda la fedeltà cromatica: copre il 95% della gamma DCI-P3 e il 100% della Rec.709/sRGB. In questo modo l’utente ha la certezza di avere sempre accesso a colori vibranti, precisi e affidabili, con ampie possibilità di personalizzazione, grazie alla calibrazione software (in aggiunta alla calibrazione in fabbrica).

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All’interno del prodotto si possono trovare altoparlanti per un audio a 2 canali, integrando comunque una buona dotazione di connettori nella parte posteriore, tra cui USB-C. Un aspetto da non sottovalutare, nonostante comunque sia un IPS LCD e non un OLED, è proprio il collegamento con questo connettore, non richiedendo necessariamente la presenza di una porta HDMI.

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Amazon, le offerte di oggi sono davvero uniche

Uno sconto assolutamente imperdibile, nonché unico nel suo genere, vi attende sull’acquisto di questo monitor BenQ, con gli utenti che si ritrovano a poter spendere solamente 699 euro per il suo acquisto definitivo, partendo comunque da un listino di 799 euro. Ordinatelo subito qui.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole per tutti, considerando che comunque parliamo di un dispositivo versatile, ma con un’anima per l’editing, dal design iconico, non propriamente standardizzato, e capace di distinguersi dalla massa. Per maggiori informazioni, sapendo che comunque la spedizione è gratuita e gestita da Amazon, collegatevi subito al link sovrastante.