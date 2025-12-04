Amazon regala le migliori offerte per Natale: scopri gli sconti segreti

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Amazon batte tutti e lo fa con offerte incredibili: ecco una lista segreta
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LG OLED evo AI C5 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, Brightness Booster, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e GSYNC 4K@144Hz, OLED65C56LB 2025, PREZZO: 1.349,24€, LINK;
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HP OMEN MAX 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16′ 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero, PREZZO: 1.399,99€, LINK;
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ASUS ROG Azoth Tastiera da Gaming Personalizzabile Wireless, 75 Tasti, Display OLED, Switch ROG NX Rossi Sostituibili, Stabilizzatori Tastiera, Copritasti PBT, Illuminazione RGB, Layout Italia, Nero, PREZZO: 200,40€, LINK;
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Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste, PREZZO: 1.099,00€, LINK;
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XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay, PREZZO: 359,00€, LINK;
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NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali, PREZZO: 399,00€, LINK;
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MSI MAG 273QP QD-OLED X24, monitor Gaming 26,5″ WQHD (2560 x 1440) QD OLED, refresh rate 240 Hz, tempo di risposta 0,03 ms, 99% DCI-P3, E ≤ 2 – DisplayHDR True Black 400, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, PREZZO: 499,00€, LINK;
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Philips TAT6000BK Auricolari True Wireless, Alloggiamento ricarica smart, Cancellazione rumore, 4 mic, Bassi dinamici, riproduzione 28H, Bluetooth 5.4, IPX5, Comandi touch, Assistente vocale – Nero, PREZZO: 59,00€, LINK.