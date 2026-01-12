Amazon: ottima offerta sul Garmin Instinct 3, è da acquistare subito

La nuova promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni vi permette di acquistare Garmin Instict 3, si tratta di uno smartwatch pensato prevalentemente per gli sportivi (come quasi tutti i Garmin), con diagonale da 45 mm, e fascia di prezzo che si posiziona nella medio-alta.

Proprio le sue elevate dimensioni rappresentano sin da subito una discriminante da non sottovalutare in fase d’acquisto, è uno smartwatch non adatto a tutti i polsi. Il suo design aggressivo, quasi rugged, ricordano la sua anima dedicata agli sportivi, con lunetta realizzata in metallo, linee squadrate e rudi, nella sua colorazione total black e cinturino comunque facilmente intercambiabile.

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Uno dei suoi punti di forza, tra i molti disponibili, è chiaramente l’autonomia elevata, che può raggiungere addirittura 18 giorni di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica. Il display, da 1,2 pollici di diagonale, resta comunque un AMOLED di ultima generazione, con oltre 90 applicazioni per lo sport tra cui scegliere, nonché presenza di chip GPS Multi-band integrato e la completa resistenza fino a 10ATM (da notare anche la torcia LED integrata).

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Amazon: che offerta su questo ottimo Garmin Instinct 3

Garmin Instinct 3 è uno smatwatch di assoluta qualità, un prodotto che tanti vorrebbero poter acquistare, e che finalmente si ritrovano ad avere tra le proprie mani, grazie alla presenza di uno sconto interessante lanciato da Amazon. La spesa finale che si può sostenere è ridotta del 31% dal listino (circa 140 euro in meno), arrivando così a dover sostenere un investimento finale di 309,99 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

Al momento attuale, almeno al prezzo indicato qui sopra, non esistono altre varianti tra cui è possibile scegliere, per questo motivo vi consigliamo di prestare particolare attenzione all’occasione di cui vi abbiamo parlato.