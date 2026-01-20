Amazon: offerte super scontate di gennaio 2026, la lista

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Queste sono solo alcune delle grandi offerte Amazon del giorno
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- Lenovo IdeaPad Slim 5i 16″ – Notebook con processore Intel Core 7 240H, 32GB di RAM e SSD da 1TB, grafica Intel integrata, display IPS WUXGA da 16 pollici 1920×1200 e sistema operativo Windows 11 Home, PREZZO: 899,00€, LINK.
- Ctronics Telecamera Esterno 3G/4G LTE – Telecamera PTZ Full HD 1080P con doppio obiettivo, zoom ibrido 10X, connessione SIM LTE, rilevamento intelligente di persone e veicoli con tracciamento automatico, visione notturna a colori e audio bidirezionale, PREZZO: 19,99€, LINK.
- Lenovo IdeaCentre All-In-One – Computer desktop AIO con display Full HD da 24 pollici, processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM e SSD da 512GB, dotato di base di ricarica wireless per smartphone, Wi-Fi 6, tastiera e mouse wireless inclusi, PREZZO: 699,00€, LINK.
- MSI G272QPF E2 – Monitor gaming da 27 pollici con risoluzione WQHD 2560×1440, pannello Rapid IPS, refresh rate fino a 180 Hz, tempo di risposta 1 ms GtG, copertura colore 125% sRGB e supporto Adaptive-SYNC, PREZZO: 189,00€, LINK.
- Dyson V11 Advanced – Aspirapolvere senza filo con potenza fino a 200 Airwatt, autonomia fino a 60 minuti, tecnologia anti-groviglio e utilizzo sia come scopa elettrica sia come dispositivo portatile, PREZZO: 399,00€, LINK.
- Sony BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 – Soundbar premium con supporto Dolby Atmos e DTS:X, sistema a 13 diffusori, connettività Wi-Fi e Bluetooth, tecnologia 360 Spatial Sound Mapping e supporto audio ad alta risoluzione, PREZZO: 999,00€, LINK.