Amazon: nuove offerte e sconti shock solo oggi, la lista segreta

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- Haier H65K85FUX LED 4K 65″ – Smart TV da 65 pollici con risoluzione 4K UHD, sistema Google TV, supporto HDR10 e Dolby Audio, Bluetooth 5.1, tecnologia DBX-TV e quattro porte HDMI 2.1, modello 2025, PREZZO: 591,90€, LINK.
- DOOGEE Tab G6 Pro – Tablet Android con display da 12 pollici 2.4K a 90Hz, piattaforma Helio G100 octa-core, 128GB di memoria interna espandibile, supporto SIM 4G LTE, Wi-Fi 5G, batteria da 9000 mAh e comparto fotografico da 13MP + 8MP, PREZZO: 169,98€, LINK.
- Yaheetech Sedia Ufficio Ergonomica – Poltrona da scrivania con schienale in rete traspirante, supporto lombare, inclinazione regolabile tra 90° e 130°, braccioli e poggiatesta regolabili, base con ruote girevoli, PREZZO: 78,49€, LINK.
- Samsung TV UE65DU7190UXZT – Smart TV LED 4K da 65 pollici con Crystal Processor 4K, design Slim Look, supporto Q-Symphony e OTS Lite, integrazione con Bixby, compatibilità con Alexa e Google Assistant, modello 2024, PREZZO: 499,00€, LINK.