Amazon lancia lo sconto di 300 euro sul Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro è sicuramente lo smartphone più bilanciato e complesso della nuova serie dell’azienda di Mountain View, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, con specifiche tecniche di alto livello e la possibilità comunque di accedere a tutto questo con un investimento finale non particolarmente importante, anche grazie alla promo di Amazon.

Il dispositivo presenta form factor e dimensioni perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, e peso di 207 grammi. Il display è relativamente piccolo, poiché raggiunge 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2856 pixel, passando per densità di 497 ppi, ma anche facendo affidamento su tecnologia LTPO AMOLED e un refresh rate che si può estendere fino a 120Hz (protezione invece Gorilla Glass Victus 2).

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Il processore è il Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock a 3,78GHz, affiancato dalla solita PowerVR D-Series, che completa la configurazione con 16GB di RAM (la memoria interna non è espandibile). Il comparto fotografico è invece di tutto rispetto, considerando che nella parte posteriore trovano posto 3 sensori: principale da 50 megapixel, seguito da ultragradangolare e teleobiettivo entrambi da 48 megapixel.

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Google Pixel 10 Pro: che occasione con la nuova offerta Amazon

Si parte da un listino di 1099 euro per scendere oggi di circa 300 euro, in questo modo il consumatore si ritrova a dover spendere solamente 799 euro per il suo acquisto finale, con un risparmio di circa il 27%, rappresentando a tutti gli effetti la migliore soluzione su cui fare affidamento al momento. L’ordine è da effettuare subito qui.

Un aspetto da tenere assolutamente in considerazione riguarda la presenza di un’unica colorazione in offerta, per questo motivo dovete e potete acquistare, al seguente prezzo, solo il modello linkato.