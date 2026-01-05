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Amazon lancia lo sconto di 300 euro sul Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro può essere vostro su Amazon con uno sconto di 300 euro.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon lancia lo sconto di 300 euro sul Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro è sicuramente lo smartphone più bilanciato e complesso della nuova serie dell’azienda di Mountain View, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, con specifiche tecniche di alto livello e la possibilità comunque di accedere a tutto questo con un investimento finale non particolarmente importante, anche grazie alla promo di Amazon.

Il dispositivo presenta form factor e dimensioni perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, e peso di 207 grammi. Il display è relativamente piccolo, poiché raggiunge 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2856 pixel, passando per densità di 497 ppi, ma anche facendo affidamento su tecnologia LTPO AMOLED e un refresh rate che si può estendere fino a 120Hz (protezione invece Gorilla Glass Victus 2).

Il processore è il Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock a 3,78GHz, affiancato dalla solita PowerVR D-Series, che completa la configurazione con 16GB di RAM (la memoria interna non è espandibile). Il comparto fotografico è invece di tutto rispetto, considerando che nella parte posteriore trovano posto 3 sensori: principale da 50 megapixel, seguito da ultragradangolare e teleobiettivo entrambi da 48 megapixel.

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Google Pixel 10 Pro: che occasione con la nuova offerta Amazon

Si parte da un listino di 1099 euro per scendere oggi di circa 300 euro, in questo modo il consumatore si ritrova a dover spendere solamente 799 euro per il suo acquisto finale, con un risparmio di circa il 27%, rappresentando a tutti gli effetti la migliore soluzione su cui fare affidamento al momento. L’ordine è da effettuare subito qui.

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