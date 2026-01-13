Amazon: la promo folle sullo Huawei MatePad SE

Un’occasione davvero da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare lo Huawei MatePad SE pagandolo soli 159 euro, prezzo molto valido e pronto a far felici la maggior parte dei consumatori, proprio con la sua capacità comunque di garantire l’accesso a funzionalità e prestazioni quasi di livello superiore.

Nel momento in cui doveste decidere di acquistare questo prodotto, che comunque ha uno spessore di soli 6,9mm e un peso di 475 grammi, dovete sapere che il sistema operativo di riferimento e HarmonyOS, non il classico Android, ma una soluzione ugualmente ricca di applicazioni e di utility che riescono perfettamente a sopperire all’assenza dei servizi Google. Chiaramente è necessario un breve periodo di adattamento, ma nulla vi impedisce di fare tranquillamente tutto ciò che fate di solito con il vostro device Android.

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Il display è da 10,1 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione massima di 1200 x 1920 pixel, con tecnologia IPS LCD, passando per un refresh rate a 60Hz e densità di 224 ppi. Il processore è anch’esso di casa Huawei, si tratta dell’Hisilicon Kirin 710A, alle cui spalle possiamo trovare una frequenza di clock di 2GHz, sempre con GPU Mali-G51 MP4 e anche 4GB di RAM.

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Amazon, lo sconto di Huawei MatePad SE è imperdibile

L’acquisto di Huawei MatePad SE è sicuramente alla portata di tutti, proprio perché oggi può essere vostro con un investimento finale corrispondente di soli 159 euro, così da essere sicuri di poter spendere pochissimo, e comunque godere di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. Per ordinarlo, collegatevi subito qui.

La sua batteria, da 7700mAh, è più che sufficiente per riuscire ad utilizzarlo anche per lunghi periodi, prima di dover ricorrere alla ricarica.