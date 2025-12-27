Amazon: la fine dell’anno si avvicina con sconti pazzeschi al -70%

Quando Amazon propone degli sconti importanti, tutti lo vengono a sapere ma la cosa importante è riuscire a venirne a conoscenza prima che ci arrivino tutti. Mentre tantissime persone si stanno accorgendo della tecnologia a basso costo sul celebre sito e-commerce, consigliamo ancora una volta l’entrata gratuita all’interno del nostro canale Telegram che si occupa proprio di proporre in tempo reale le migliori offerte che Amazon produce. Tutto viene proposto quotidianamente e senza perdite di tempo, dando così agli iscritti al canale la possibilità di arrivarci prima degli altri. Per entrare al suo interno bisogna solamente cliccare qui.
Amazon: gli sconti del giorno superano quelli di Natale, ecco l’elenco
Chiunque dovesse essersi perso gli sconti Amazon di Natale, non deve disperare in quanto ce ne sono ancora diversi disponibili per loro fortuna. La lista in basso rappresenta solo un’esigua parte di tutto ciò, visto che la maggior parte degli sconti è disponibile nel nostro canale. Nel frattempo però potete approfittare cliccando sui link in basso che vi porteranno alla pagina di acquisto. Ecco la lista completa:
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UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W, batteria portatile ad alta capacità con ricarica ultraveloce, display integrato per il controllo dell’energia e supporto a notebook, smartphone e dispositivi ad alte prestazioni, PREZZO: 77,99€, LINK;
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LG QNED AI QNED84 TV 55 pollici, Smart TV 4K con pannello QNED, elaborazione AI delle immagini, interfaccia webOS aggiornata e funzionalità dedicate al gaming su console di nuova generazione, PREZZO: 469,00€, LINK;
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Sony LinkBuds Fit, auricolari true wireless con cancellazione del rumore, struttura leggera pensata per un utilizzo prolungato, supporto multipoint e resa audio dettagliata anche in movimento, PREZZO: 99,00€, LINK;
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GreenForest Scrivania con Supporto per Monitor, postazione compatta per studio o gaming con struttura modulare, ripiani reversibili e montaggio rapido, PREZZO: 56,99€, LINK;
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Google Pixel Watch 4 (45 mm), smartwatch Android con sensori per salute e attività fisica, integrazione con assistente Gemini e design minimal in alluminio, PREZZO: 329,00€, LINK;