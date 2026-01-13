Amazon Kindle: svelate le abitudine dei lettori italiani

Il 2025 è stato un anno in cui la lettura ha trovato il suo spazio. I lettori Kindle in Italia hanno attraversato miliardi di pagine, trasformando l’e-reader in un oggetto quotidiano. A tal proposito, Kindle Year in Reading nasce proprio per raccontare tale percorso collettivo, fatto di libri che hanno lasciato il segno, abitudini che si sono consolidate e storie che hanno saputo unire milioni di persone. Nel corso dell’anno, Kindle ha seguito il ritmo dei lettori italiani: in media, ogni mese sono state lette oltre 814 milioni di pagine. Un dato che restituisce l’idea di una presenza costante. Nel dettaglio, però, agosto spicca come il mese simbolo della lettura.

I titoli più letti dagli utenti italiani sul Kindle di Amazon

Tra tutti i titoli che hanno accompagnato il 2025, alcuni sono riusciti a imporsi con una forza particolare. “La ragazza nascosta” di Lucinda Riley è diventato il romanzo più letto dell’anno su Kindle. Una conferma dell’affetto dei lettori per le sue atmosfere emotive e avvolgenti. Accanto a questo successo, “Ikigai: Il metodo giapponese. Trovare il senso della vita per essere felici” di Bettina Lemke ha trovato riscontro da chi cerca riflessione e consapevolezza. Mentre “Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè” di Laurie Gilmore ha offerto una storia romantica capace di evocare calore, intimità e familiarità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il legame tra lettori e storie si è rafforzato anche grazie alle serie. “Empire” di Anthony Riches e “La Bratva Kuznetsov” di Nicole Fox sono state seguite con particolare interesse. Il romance si è confermato il genere più amato del 2025 su Amazon Kindle, seguito da gialli, thriller e narrativa letteraria. Tra gli autori più letti spiccano Paolo Pinna Parpaglia, capace di costruire trame che tengono alta l’attenzione, e Freida McFadden, che ha conquistato i lettori con suspense e colpi di scena. Nel frattempo, il dialogo tra libri e intrattenimento audiovisivo ha continuato a intensificarsi: l’uscita dell’ultima stagione de “L’estate nei tuoi occhi” su Prime Video ha portato a un aumento di oltre otto volte dei download del romanzo.

E non è tutto. I lettori Kindle in Italia hanno evidenziato oltre 882 milioni di passaggi. Tra queste, una delle più sottolineate è stata “Stai attenta, la bellezza potrebbe non essere una benedizione”, tratta da “La ragazza nascosta”.