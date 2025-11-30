Amazon invita ad acquistare prodotti esclusivi solo per oggi: gli sconti sono segreti

Chi ama Amazon deve assolutamente dare uno sguardo al catalogo di oggi che racchiude tantissime offerte che potrebbero piacere per svariate motivazioni. Il mese ormai è praticamente terminato e gli utenti stanno raccogliendo le ultime soluzioni che sono rimaste disponibili con prezzi straordinariamente bassi. Chiaramente sarà difficile beccare gli stessi sconti che hanno popolato i primi giorni del Black Friday, ma abbiamo fatto del nostro meglio per reperire quelli più in voga del momento.
Ovviamente per non perderne mai neanche una, bisogna iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale che è gratuito. Clicca qui per entrare. All’interno di questo spazio dedicato ai nostri lettori, ci sono ogni giorno degli sconti che possono essere i migliori sul web, peraltro spesso nascosti. Il nostro compito è quello di scoprirli e metterli a disposizione del nostro pubblico.
Amazon: riempite il vostro carrello con le offerte che trovate qui in basso
Un insieme di offerte di altissima prospettiva è arrivato anche oggi su Amazon a sorpresa per tantissimi utenti che dopo il Black Friday di certo non si aspettavano una novità del genere. Ecco l’elenco con tutti i prodotti in sconto:
-
Belkin BoostCharge Caricabatteria magnetico pieghevole 3 in 1 con Qi2 da 15 W, Caricatore rapido compatibile con MagSafe, Apple iPhone 17, Air, Pixelsnap, Apple Watch ed AirPods, alimentatore – Bianco, PREZZO: 49,98€, LINK;
-
Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT Dissipatore a Liquido per CPU – Schermo LCD IPS – Tre Ventole AF140 RGB ELITE – Radiatore di 420 mm – Adatto per Intel LGA 1700, AMD AM5 e altro – Nero, PREZZO: 164,90€, LINK;
-
Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Grigio argento, 128GB, PREZZO: 854,00€, LINK;
-
Belkin Batteria esterna portatile da 10000mAh, caricabatteria USB-C 10K con 1 porta USB-C e 2 porte USB-A, power bank con ricarica da 15 W per iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, AirPods, iPad – Nero, PREZZO: 14,98€, LINK.