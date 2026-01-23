Amazon IMPAZZISCE con il prezzo di Samsung Galaxy A16: ecco quanto costa

Una promozione davvero più unica che rara per tutti i consumatori che vogliono accedere a uno smartphone di fascia bassa riuscendo a loro volta a risparmiare molto più di quanto si sarebbero mai aspettati, difatti in questi giorni arriva la possibilità di mettere le mani sul Samsung Galaxy A16, dispositivo che su Amazon viene a costare 128 euro.

Il prodotto nasce per soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori, mettendo a disposizione un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, che presenta a sua volta una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sempre con densità di 385 ppi, ma senza dimenticarsi di essere un Super AMOLED di buona qualità che si estende con un refresh rate fino a 90 Hz e 16 milioni di colori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews

Il processore è il Samsung Exynos 1330, octa-core con una frequenza di clock a 2,4GHz, con alle spalle una GPU Mali-G68 MP2, ed un quantitativo di GB di RAM non troppo elevato (4), ma comunque più che sufficiente per supportare e sopportare tutte le sollecitazioni cui lo smartphone potrebbe venire sottoposto in fase di utilizzo. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da 5 megapixel e anche un ultragrandangolare da 2 megapixel.

Ricordatevi del canale Telegram @codiciscontotech e delle nuove offerte Amazon che potete ricevere ogni giorno solo con i codici sconto gratis.

[maxbutton id=”4″ url=”https://t.me/codiciscontotech” text=”” ]

Amazon: la promo sul Samsung Galaxy A16 è pazzesca

La spesa per l’acquisto di questo smartphone è davvero inferiore alle aspettative, se considerate che al giorno d’oggi basteranno 128 euro per il suo acquisto definitivo, con garanzia della durata di 24 mesi, che copre al solito i difetti di fabbrica, e spedizione a domicilio. Potete ordinarlo qui.

Il dispositivo presenta comunque dimensioni tutt’altro che impegnative, se pensate che raggiungono 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore. La batteria, componente da 5000 mAh, gode di una ricarica rapida molto valida e di certificazione IP54 per la resistenza contro schizzi d’acqua.