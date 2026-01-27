Amazon: il prezzo di POCO M7 Pro è da URLO solo oggi

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In questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno dei migliori smartphone della fascia medio-bassa, il POCO M7 Pro, pagandolo comunque molto meno del listino iniziale, così da essere sicuri di accedere ad un dispositivo di qualità elevata, nonostante una spesa effettiva da sostenere tutt’altro che elevata, proprio grazie all’ottima promozione lanciata da Amazon.

Il consumatore che oggi è interessato al prodotto in questione, deve comunque sapere avere dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 190 grammi. Il display è da 6,67 pollic di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un AMOLED che comunque riesce a garantire 395 ppi di densità, con un refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass 5 e 16 milioni di colori.

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In termini fotografici, il dispositivo presenta nella parte posteriore una doppia fotocamera: un sensore principale da 50 megapixel, passando anche per un ultragrandangolare da 2 megapixel. Il tutto porta a realizzare scatti fotografici da 8165 x 6124 pixel, sempre con un sensore anteriore da 20 megapixel e apertura F2.2.

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Amazon: il POCO M7 Pro costa veramente pochissimo

Spendere poco su Amazon è davvero facile, anche nel momento in cui decidete di acquistare questo POCO M7 Pro, difatti il consumatore non deve investire una cifra troppo elevata, si parte da un listino di 279 euro, per scendere di circa 50 euro, e sostenere una spesa finale di 229 euro. Ordinatelo subito qui.

Al solito va detto che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica. In fase d’acquisto non è possibile scegliere la colorazione, è disponibile a questo prezzo solo in Argento, mentre la configurazione in promozione prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.