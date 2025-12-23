Amazon: il Natale è vicino, fai i regali scegliendo la tecnologia

Chi corre su Amazon per i grandi regali natalizi, può approfittare della tecnologia. Oggi ci sono diverse offerte interessanti ma tutte sono disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale nel quale potete entrare gratuitamente ora cliccando qui. Ovviamente potete stare tranquilli in quanto non ci sono costi da pagare, il canale è gratuito per tutti coloro che accedono. Potrete scegliere poi voi stessi se attivare le notifiche per conoscere in ogni momento i migliori sconti o meno.
Amazon continua con le sue offerte migliori, ecco la lista delle migliori promo del giorno
Un elenco pieno di offerte potrebbe essere questo in basso, ma ricordiamo che è solo un assaggio di tutto quello che Amazon sta proponendo in queste ore per i suoi utenti. Domani è la vigilia di Natale e per questo dovete affrettarvi con i regali, ecco la lista completa:
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Panasonic Lumix DC-G100DWEGK, fotocamera mirrorless compatta con sensore Micro Quattro Terzi, doppio obiettivo incluso e registrazione video in 4K, pensata per creator e videomaker, PREZZO: 599,00€, LINK;
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Hisense Smart TV QLED 43″ 4K 43E7Q PRO, TV 4K con pannello QLED, modalità gaming avanzata a 144 Hz, supporto HDR completo e sistema VIDAA con assistenti vocali integrati, PREZZO: 329,00€, LINK;
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realme P3 lite, smartphone Android con display fluido a 120 Hz, batteria ad alta capacità, comparto fotografico da 50 MP e dotazione di memoria pensata per l’uso quotidiano, PREZZO: 133,25€, LINK;
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SATECHI 4 in 1 USB C Mobile Hub, adattatore compatto con uscita HDMI 4K, ricarica Power Delivery e trasferimento dati veloce, ideale per tablet, notebook e console portatili, PREZZO: 42,49€, LINK;
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DURACELL Batterie Plus AA (36), batterie alcaline progettate per una maggiore durata nei dispositivi di uso quotidiano, adatte a telecomandi, mouse e accessori elettronici, PREZZO: 25,59€, LINK;
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ASUS ROG Xbox Ally RC73YA, console portatile con Windows 11, display ad alta frequenza di aggiornamento e hardware AMD dedicato al gaming in mobilità, PREZZO: 499,00€, LINK.