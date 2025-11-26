Amazon, il Black Friday continua con prezzi assurdi: ecco la lista segreta

Con Amazon è difficile non riuscire ad acquistare prodotti di livello senza pagare troppo, oggi ancor di più in quanto il Black Friday continua. Ci saranno infatti ancora delle offerte durante queste ore e durante i prossimi giorni, ma bisogna prenderli al volo in quanto basteranno poche ore affinché gli utenti possano vederle scomparire.
Ovviamente succede quotidianamente di avere a che fare con prodotti di questo tipo, ma chi li vuole senza perderne neanche uno, deve assolutamente iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare. La nostra squadra di autori si prenderà cura di voi sotto ogni aspetto proponendo gli sconti migliori che dunque saranno visibili all’interno della chat del canale stesso. Ogni giorno i migliori prezzi verranno segnalati in maniera molto precisa proprio per favorire i nostri lettori e tutti gli iscritti al canale Telegram.
Amazon: queste offerte possono essere perfette per chiunque
Di grandi offerte ce ne sono sempre, ma Amazon tende sempre a fare meglio delle altre aziende e lo dimostra anche oggi. Come si può vedere non si sbaglia neanche questa volta a dare un’occhiata alle varie categorie del celebre sito e-commerce. Ci sono diversi sconti da prendere al volo e da non perdere:
-
Phanteks XT View, gaming mid-tower, finestrino anteriore e laterale in vetro temperato, USB-C 3.2 Gen2, 3 ventole M25-120 D-RGB incluse, Bianco, PREZZO: 84,90€, LINK;
-
Philips Ambilight 55PUS8510 4K QLED Smart TV – Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound – Funziona con Alexa e Google Voice Assistant, PREZZO: 379,00€, LINK;
-
JBL Quantum 360 Cuffie Gaming Wireless Over Ear, con Doppia Connessione Wireless 2.4GHz/Bluetooth, 22 ore di Autonomia, Compatibilità Multi-Platform, Microfono Rimovibile con Opzione Mute, Nero, PREZZO: 81,99€, LINK;
-
LG NanoCell AI NANO80 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Tecnologia NanoCell, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Filmmaker mode, Gaming con VRR 4K@60Hz, 55NANO80A6B 2025, PREZZO: 353,45€, LINK;