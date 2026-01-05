Amazon Fire TV: il prezzo di oggi è da URLO

E’ davvero facile pensare di risparmiare su Amazon, soprattutto nel momento in cui doveste decidere di acquistare uno dei suoi prodotti, come la Fire TV, una smart TV di ultima generazione, capace di racchiudere al proprio interno il meglio del meglio dell’esperienza dell’azienda americana, senza vincoli legati alla qualità o al prezzo finale di vendita.

Il prodotto di cui vi parliamo prevede una diagonale di 43 pollici, si appoggia alla tecnologia QLED, per colori brillanti e dettagli estremamente precisi, con la possibilità di arrivare ad avere anche una risoluzione in 4K UHD (con supporto a Dolby Vision IQ). Il televisore è certificato HDR10+, ed è facilmente controllabile (come era lecito immaginarsi) con l’assistente vocale Amazon Alexa.

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Le sue ridotte dimensioni ne facilitano sicuramente il posizionamento ovunque si desideri, è chiaro che parliamo comunque di un televisore economico, e come tale il design non raggiunge le vette estreme che possiamo invece trovare con i vari LG o Samsung (solamente per citare due brand). Lo stand è composto da due piedi di appoggio, posti ai lati della parte bassa, che presentano comunque il pregio di riuscire ad alzare di non poco il televisore dalla superficie, facilitando il posizionamento di qualsivoglia altro oggetto al di sotto dello stesso.

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Amazon Fire TV: l’occasione migliore è valida per poco

Il valore finale dell’ordine, per l’acquisto di questa Amazon Fire TV è davvero ridottissimo, si parte da 599,99 euro, per scendere di un bel 50%, e arrivare in tal modo a dover sostenere un investimento finale di 299,99 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il suo funzionamento: smart TV, base di appoggio, quattro viti per l’eventuale montaggio, telecomando vocale Alexa, 2 batterie AAA e il cavo di alimentazione.