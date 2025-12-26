Amazon fa un regalo a tutti: sconto di 300 euro sull’Apple MacBook Pro

Apple MacBook Pro è chiaramente il modello più performante e richiesto della line-up dell’azienda di Cupertino, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, facilitando la vita di tutti i consumatori che vogliono accedere a prestazioni al top, senza doversi preoccupare della spesa finale che dovranno sostenere, anche con lo sconto che Amazon ha deciso di attivare per tutti.

Il modello che oggi può essere vostro in promozione è stato lanciato sul mercato nel corso del 2024, si caratterizza per la presenza del processore Apple M4 Pro, una CPU con 12-core e GPU con 16-core, che può raggiungere prestazioni molto valide, e allo stesso tempo ridurre al massimo il consumo energetico. La configurazione si completa poi con la presenza di 24GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD (anche se esistono varie versioni a prezzi differenti). Il display è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, non touchscreen, dalle performance quasi uniche nel loro genere, proprio in termini di rispetto della gamma cromatica, e nella sua capacità di restituire dettagli e definizioni di livello nettamente superiori alla media.

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Amazon, ecco la promozione sull’Apple MacBook Pro

La promozione di questi giorni disponibile su Amazon è sicuramente una delle migliori, proprio perché facilita l’acquisto da parte del consumatore di un prodotto eccellente e sempre più desiderato. Il valore finale dell’ordine non sarà più di 2399 euro, come previsto in origine di listino, ma scende di circa 300 euro, in modo tale da arrivare a dover investire un contributo finale di 2099 euro. Premete qui per l’acquisto.

Occasione assolutamente da non perdere, considerando che poi sono disponibili entrambe le colorazioni esattamente allo stesso identico prezzo di vendita.